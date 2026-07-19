¿Por qué anularon el gol de Nico Williams? La decisión que cambió la final

El tiempo suplementario comenzó con la misma intensidad con la que terminó el tiempo reglamentario. España salió decidida a aprovechar la superioridad numérica tras la expulsión de Enzo Fernández y estuvo muy cerca de romper el empate en dos acciones consecutivas que pusieron contra las cuerdas a Argentina.

España continuó dominando las acciones y generando las oportunidades más claras, pero entre las intervenciones del 'Dibu' Martínez y la decisión del juez central, Argentina logró sobrevivir a uno de los momentos más complicados del partido.

España rozó el gol, pero el árbitro anuló la conquista de Nico Williams

En el minuto 92 llegó el primer gran aviso. Nico Williams apareció dentro del área para conectar un potente cabezazo a quemarropa que exigió una reacción extraordinaria de Emiliano 'Dibu' Martínez. El arquero argentino respondió con reflejos felinos y evitó el tanto cuando buena parte del estadio ya celebraba la apertura del marcador.

La presión española no disminuyó. Apenas tres minutos después, la Roja consiguió enviar el balón al fondo de la red en una jugada que parecía encaminarla hacia el título. Sin embargo, la celebración duró apenas unos segundos.

El árbitro invalidó la anotación al señalar una falta previa en la acción ofensiva, decisión que desató las protestas de los jugadores españoles y devolvió el alivio al conjunto albiceleste.