¿Por qué Boca volvió a fichar a Sebastián Villa? Riquelme respondió sin rodeos

En la antesala del partido de ida del repechaje frente a O'Higgins, el presidente Juan Román Riquelme rompió un silencio de cinco meses y abordó uno de los temas que más ha generado debate entre los aficionados: el regreso del colombiano Sebastián Villa como refuerzo del equipo.

Boca Juniors comienza una nueva etapa deportiva con la ilusión de ser protagonista en la Copa Sudamericana y el fútbol argentino.

Durante una entrevista con TyC Sports, el máximo dirigente xeneize dejó clara su postura sobre la reincorporación del atacante y aseguró que confía en que pueda convertirse en una pieza importante para el nuevo proyecto.

Riquelme respalda el regreso de Sebastián Villa a Boca: "Todos merecemos una oportunidad"

Al ser consultado por los nuevos fichajes, Riquelme evitó entrar en decisiones técnicas, aunque dejó claro que el club está satisfecho con las incorporaciones realizadas.

"Yo soy el presidente, no soy el técnico. Estamos contentos con cada jugador que llega, es para mejorar lo que tenemos. Estamos contentos con Montero, Lozano y Sebastián. Siempre queremos un plantel más competitivo", afirmó.

Posteriormente, el dirigente explicó por qué Boca decidió darle una nueva oportunidad a Villa y recordó las circunstancias que rodearon su anterior etapa en el club.

"Con Sebastián cuando lo tuvimos vivimos momentos raros. Nosotros fuimos claros con él: iba a seguir jugando hasta que hubiera una decisión del juez. Cuando llegó esa decisión dejó de jugar. Él jamás se presentó en otro lugar para sacarle plata a Boca y ahora está muy contento", señaló.

Contundente frase de Riquelme sobre Sebastián Villa que ya genera debate

El presidente también destacó que el delantero llega con una ventaja importante respecto a otros refuerzos, al conocer el entorno del club y el funcionamiento de la institución.

"El entrenador quería un delantero y creemos que Villa cumple con esas condiciones. Él conoce todo, sabe lo que es Boca y creemos que puede ayudar al equipo", explicó.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue su reflexión sobre el regreso del colombiano.

"Todos merecemos una oportunidad, ojalá él la pueda disfrutar mucho", expresó Riquelme.

Riquelme explicó el regreso de Sebastián Villa y lanzó un mensaje contundente

El exvolante también reveló que el atacante atraviesa un buen momento personal tras convertirse recientemente en padre, situación que, según él, puede influir positivamente en esta nueva etapa.

"Está muy contento, fue padre hace 20 días, se lo ve bien. Ojalá pueda disfrutar porque nos puede dar cosas que estamos necesitando", concluyó.

Con ese respaldo público, Riquelme dejó claro que Boca apuesta nuevamente por Sebastián Villa y espera que el extremo colombiano responda dentro del campo con el rendimiento que alguna vez lo convirtió en una de las principales figuras del equipo argentino.