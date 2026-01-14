El Porto recibe este miércoles 14 de enero en el Estadio do Dragão a Benfica del colombiano Richard Ríos en partido válido por los cuartos de final de la Copa de Portugal.

Los dragones llegan a esta instancia, después de derrotar con marcador de 4-0 a Famalicao.

En la liga local, Porto es líder con 49 puntos, después de conseguir 16 victorias, un empate y ninguna derrota.

Por otro lado, Benfica eliminó en octavos de final al Farense con marcador de 2-0 en condición de visita.

Las águilas tratarán de sacudirse de la eliminación sufrida el pasado miércoles 7 de enero en las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal ante Braga.

En la liga local, Benfica se ubica en la tercera posición con 39 puntos.

Porto Vs Benfica EN VIVO Copa de Portugal: hora y cómo VER

El partido entre Porto contra Benfica por la ronda de cuartos de final de la Copa de Portugal se podrá VER EN VIVO por Win Play a partir de las 3:45 de la tarde.







