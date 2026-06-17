Portugal encontró rápidamente la ventaja en su debut en la Copa Mundial de 2026 gracias a una de sus jóvenes figuras. João Neves fue el encargado de marcar el primer gol de los lusos en el torneo al aprovechar una acción ofensiva que sorprendió a la defensa de la República Democrática del Congo en los primeros minutos del encuentro disputado en Houston, Texas.

La anotación llegó apenas al minuto 6, cuando el mediocampista apareció dentro del área para conectar de cabeza un preciso centro y enviar el balón al fondo de la red. El remate fue imposible para el arquero africano y desató la celebración de los portugueses, que comenzaron el compromiso con intensidad y ambición.

Joao Neves llegó a posición de gol: de cabeza celebró contra Congo

El gol premió el dominio mostrado por Portugal durante el arranque del partido. El equipo europeo monopolizó la posesión del balón y encontró espacios por las bandas para generar peligro constante sobre el área rival.

Para João Neves, una de las grandes promesas del fútbol portugués, la anotación representa un momento especial al convertirse en uno de los primeros protagonistas de su selección en esta Copa del Mundo. Además, permitió a Portugal tomar confianza en un encuentro clave dentro de sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Colombia enfrentará al equipo portugués en el Hard Rock Stadium de Miami el próximo sábado 27 de junio, partido válido por la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial.

El segundo duelo de la Selección de Roberto Martínez será contra Uzbekistán, el martes 23 de junio a las 12:00 m., el partido está proyectado para jugarse en Houston, sede base del equipo europeo en el Mundial