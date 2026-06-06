Portugal vs. Chile 🔴EN VIVO🔴 | Amistoso Internacional - Copa Mundial 2026

Portugal enfrenta este sábado su primer amistoso de preparación para el Mundial de 2026 al recibir a Chile en el Estadio Nacional de Jamor, en las afueras de Lisboa. Aunque se trata de un encuentro sin puntos en disputa, el seleccionador portugués, Roberto Martínez, dejó claro que espera una exigente prueba frente a un rival que atraviesa un proceso de renovación.



Partido programado para las 12:45 p. m.

El técnico también calificó a Chile como un conjunto “muy bien trabajado”, con conceptos claros y capacidad para competir en los duelos individuales. Además, anticipó un partido de alta intensidad por el momento que vive la Roja.

“Para nosotros es un partido de preparación para el Mundial; para Chile, creo que es un partido para preparar el futuro de esta selección, y eso hace que sea un partido muy competitivo”, agregó.

Por su parte, el mediocampista Samú Costa coincidió con su entrenador y afirmó que esperan un rival agresivo y con mucha energía, impulsado por una nueva generación de futbolistas que busca consolidarse.

Portugal utilizará este compromiso como parte de su preparación para el Mundial, torneo en el que compartirá grupo con Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.