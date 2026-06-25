Portugal vs Colombia: Pedro Neto advirtió sobre la intensidad de la Selección Colombia

La Selección Colombia continúa ganando reconocimiento internacional gracias a su desempeño en el Mundial 2026. A pocas horas del decisivo enfrentamiento por el liderato del Grupo K, el portugués Pedro Neto elogió al conjunto cafetero y dejó claro que Portugal espera un partido mucho más complejo que los disputados en sus primeras presentaciones.

Durante una rueda de prensa realizada en Palm Beach Gardens, el extremo del Chelsea analizó el compromiso que se jugará en Miami y aseguró que su selección deberá estar preparada para responder a la intensidad que caracteriza al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Pedro Neto destacó el crecimiento de Colombia y anticipó un duelo de alta exigencia ante Portugal

“Sabemos que vamos a enfrentar a un rival que se quedó fuera de Catar 2022. Colombia viene bien, tiene un buen equipo y fue finalista en la Copa América”, afirmó Neto, reconociendo el crecimiento que ha tenido la selección colombiana en los últimos años.

El atacante portugués también señaló que las condiciones del encuentro podrían jugar un papel importante en el desarrollo del compromiso. Además del clima, destacó la presencia masiva de aficionados colombianos que se espera en las tribunas del Hard Rock Stadium.

“Será un desafío por el calor y la gran cantidad de colombianos que habrá en Miami”, explicó el futbolista, quien anticipó un ambiente de alta presión para ambos equipos.

Pedro Neto no ocultó su preocupación por Colombia antes del partido en Miami

Más allá de las individualidades, Neto resaltó el funcionamiento colectivo de Colombia, aunque hizo una mención especial a Luis Díaz, una de las principales figuras del conjunto nacional.

El portugués describió al extremo como “un gran jugador con gran influencia”, dejando en evidencia el respeto que genera el atacante colombiano dentro del plantel luso.

El jugador del Chelsea considera que la clave para Portugal estará en competir con la misma energía que ha mostrado Colombia a lo largo del torneo. Por ello, advirtió que su selección deberá elevar su nivel para quedarse con la victoria.

Según explicó, Portugal tendrá que “igualar o superar” la intensidad colombiana si quiere asegurar el primer lugar del grupo y llegar a los dieciseisavos de final con una posición más favorable en el cuadro.