Millonarios continúa reforzando su plantilla para afrontar la Liga BetPlay-II 2026 y la Copa BetPlay. Este jueves, el conjunto embajador oficializó la incorporación del defensor central Jaine Stiven Barreiro, quien, tras superar los exámenes médicos y completar la documentación correspondiente, firmó un contrato por dos temporadas y entregó sus primeras declaraciones como nuevo jugador del club.

El zaguero de 32 años llega procedente del Club León de México, luego de una exitosa trayectoria en el fútbol internacional. Durante su paso por la Liga MX defendió también los colores de Atlas y Pachuca, conquistando títulos como la Liga MX, la Leagues Cup y la Liga de Campeones de la Concacaf.

Antes de su aventura en territorio mexicano, el caleño vistió las camisetas de Deportes Quindío e Independiente Santa Fe.

Con la llegada de Stiven Barreiro, Millonarios suma experiencia, liderazgo y jerarquía para fortalecer una defensa que será clave en los objetivos del segundo semestre. El central, con más de una década como profesional y un amplio recorrido en el fútbol mexicano.

Stiven Barreiro fue presentado en Millonarios y reveló el sueño que cumple con su llegada al club

En su presentación, Barreiro no ocultó la emoción que representa vestir la camiseta azul y aseguró que se trata de un objetivo que tenía desde niño.

“Bueno, mucho gusto, mi nombre es Stiven Barreiro. Estoy muy emocionado de estar aquí en este gran club”.

El defensor también describió las principales características que espera aportar al equipo dirigido por David González.

“Mis habilidades son ser un defensa muy rápido, me gusta salir mucho con el balón dominado. La verdad soy muy fuerte en el juego aéreo, en el juego ofensivo también me destaco con facilidad y muy fuerte en la marca. La verdad, soy un jugador bastante competitivo”, afirmó.

El nuevo defensor de Millonarios hizo una confesión que emocionó a la hinchada

Más allá de su experiencia y de los títulos obtenidos en el exterior, Barreiro confesó que su llegada a Millonarios tiene un significado especial, pues aseguró que vestir la camiseta embajadora era un anhelo que conservaba desde la infancia.

“Lo grande que es un club... soy sincero, de muy chiquito siempre quise venir aquí. Ahí le pueden preguntar a mis papás y verán que siempre quise algún día vestir esta institución por lo grande que es y espero dejar una huella aquí muy importante”, expresó.

“Decirles que aquí tienen un amigo que le va a poner mucho amor a esta camiseta, que está muy feliz de estar aquí y espero que juntos podamos lograr grandes cosas”.