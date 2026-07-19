Prensa argentina reaccionó a la derrota contra España: duras portadas tras perder el Mundial

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 generó dolor en el país, pero también reconocimiento hacia un equipo que dejó todo en la cancha. Los principales medios argentinos coincidieron en destacar la entrega de la selección dirigida por Lionel Scaloni, aunque admitieron la superioridad de España, que se consagró campeona del mundo tras imponerse 1-0 con un gol de Ferrán Torres en la prórroga.

La prensa argentina, pese al golpe de la derrota, coincidió en una idea: la Albiceleste cayó ante un justo campeón y cerró el Mundial con la frente en alto.

No hubo excusas: así analizó Argentina la derrota ante España por el título mundial

El diario deportivo Olé resumió el sentimiento de los aficionados argentinos con un mensaje que mezcló orgullo y tristeza: “Argentina dejó todo y cayó de pie: España merecido campeón del Mundial 2026”. El medio reconoció que la Roja fue “un rival superior”, pero resaltó el recorrido de la Albiceleste durante el torneo y la calificó como un equipo que construyó una nueva etapa histórica.

“Gracias a un equipo de leyenda”, fue una de las frases destacadas por Olé para valorar a un grupo que llegó a la final como campeón vigente y que buscaba defender el título conseguido en Catar 2022.

Por su parte, el diario Clarín puso el foco en la resistencia del conjunto argentino, especialmente después de quedarse con un jugador menos durante la prórroga por la expulsión de Enzo Fernández. El medio también reconoció que España controló gran parte del compromiso y terminó imponiendo su estilo de juego.

La prensa argentina aceptó la derrota ante España y destacó la entrega de la Albiceleste en la final del Mundial

El portal Infobae siguió una línea similar y aseguró que Argentina “dio pelea hasta el final”, aunque fue superada por una selección española que encontró el gol definitivo en el tiempo extra. Además, destacó que la Albiceleste nunca logró imponer su propuesta futbolística y sufrió las bajas defensivas de Cristian Romero y Lisandro Martínez.

La Nación reflejó la tristeza del cierre de una era con un contundente titular: “Fin de un sueño”. El medio señaló que Argentina resistió todo lo que pudo, pero terminó cediendo ante una España que fue superior durante gran parte de la final.

El gol de Ferrán Torres, al minuto 106, terminó definiendo un partido en el que España tuvo más control y protagonismo. Aunque Emiliano ‘Dibu’ Martínez mantuvo con vida a Argentina con varias intervenciones, la Roja encontró el premio a su insistencia y levantó su segunda Copa del Mundo.