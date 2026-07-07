Prensa mundial se rinde ante Argentina: impactantes titulares tras la remontada contra Egipto

La espectacular remontada de Argentina frente a Egipto en los octavos de final del Mundial de 2026 dio la vuelta al mundo y provocó una ola de elogios en la prensa internacional.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni pasó de estar al borde de la eliminación a firmar un inolvidable triunfo por 3-2, gracias a tres goles en apenas 12 minutos que desataron la euforia de los más de 68.000 aficionados presentes en el estadio de Dallas.

Mientras tanto, la prensa internacional ya inmortalizó una remontada que muchos consideran una de las más memorables en la historia de los Mundiales.

"Milagro", "Dios ha resucitado" y "faraónico": así reaccionó el mundo a la épica de Argentina

Cuando el reloj marcaba el minuto 34 de la segunda parte, el panorama era desolador para la Albiceleste. Sin embargo, la reacción comenzó con un tanto de Cristian "Cuti" Romero, continuó con el empate de Lionel Messi, quien alcanzó su gol número 21 en la historia de los Mundiales, y terminó con la anotación de Enzo Fernández, que selló una clasificación agónica a los cuartos de final. Egipto había sorprendido con los goles de Mostafa Ziko y Yasser Ibrahim, pero no pudo contener la embestida del vigente campeón.

Los principales medios deportivos del planeta coincidieron en destacar la magnitud de la hazaña y recurrieron a calificativos extraordinarios para describir el partido.

L'Équipe: "El milagro argentino".

BBC: "Argentina anota en el tiempo de descuento para completar una remontada extraordinaria contra Egipto".

Clarín: "Con una remontada épica, completan una remontada fenomenal contra Egipto y avanzan a los cuartos de final".

Marca: "¡El regreso faraónico de Argentina... con polémica!".

Deportes: "Argentina protagoniza una remontada histórica contra Egipto y avanza a cuartos de final".

A Bola: "Lágrimas en Atlanta: Argentina elimina a Egipto con una remontada épica".

Olé: "Corazón de campeón: Argentina remonta y gana 3-2 en 13 minutos y avanza a cuartos de final".

AS: "Dios ha resucitado".

Mundo Deportivo: "Messi llora, el histórico regreso de Argentina".

Récord: "Argentina derrota a Egipto tras una remontada espectacular y avanza a los cuartos de final del Mundial".

El Partidazo: "Argentina protagoniza una remontada épica contra Egipto y se clasifica para los cuartos de final del Mundial".

La Gazzetta dello Sport: "Romero, Messi y Fernández dieron vuelta un 0-2 para el 3-2 final: Argentina está en cuartos de final".

Los diarios más importantes del mundo enloquecieron con la remontada de Argentina

Con la clasificación asegurada, Argentina mantiene intacto el sueño de conquistar su cuarto título mundial y ahora espera al vencedor del duelo entre Colombia y Suiza para conocer a su próximo rival.