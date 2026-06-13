Preocupación en la Albiceleste: Dibu se quitó el guante y encendió las alarmas

Antes de su debut en el Mundial 2026, la selección argentina recibió un inesperado motivo de preocupación durante una de sus últimas sesiones de entrenamiento.

El protagonista fue Emiliano Martínez, quien encendió las alarmas al mostrar señales de dolor en su mano derecha mientras trabajaba junto al resto del plantel.

Las imágenes captadas durante la práctica y difundidas en plena transmisión llamaron rápidamente la atención. En un momento de la sesión, el guardameta se quitó uno de sus guantes y realizó gestos que evidenciaban molestias físicas, situación que generó inquietud entre los aficionados argentinos a pocos días del estreno mundialista.

¿Llega al debut? Dibu Martínez encendió las alertas en la concentración argentina

La preocupación tiene fundamento. Martínez no participó en los amistosos previos frente a Honduras e Islandia debido a una fractura en el dedo anular de la mano derecha, lesión que lo obligó a permanecer alejado de la competencia durante las últimas semanas.

Apenas el jueves había sido retirado el yeso que protegía la zona afectada, por lo que cualquier señal de incomodidad genera atención especial dentro de la concentración albiceleste.

Sin embargo, tras advertir la preocupación de los periodistas presentes, el arquero intentó transmitir tranquilidad. El campeón del mundo realizó un gesto con la mano indicando que todo estaba bien y continuó desarrollando parte de los ejercicios programados por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

La evolución física del portero es uno de los aspectos que más sigue de cerca Argentina en la antesala del torneo. Martínez fue una de las grandes figuras de la conquista mundialista en Catar 2022, especialmente por sus actuaciones decisivas en las tandas de penales.

Selección Argentina, golpeada por los problemas físicos a días del debut mundialista

La inquietud por el estado del arquero se suma a otros movimientos recientes dentro del plantel. Esta semana, la federación confirmó la incorporación de Marcos Senesi tras la baja por lesión de Leonardo Balerdi, reforzando así una defensa que había quedado con pocas alternativas naturales.

Mientras Argentina continúa ajustando detalles para su estreno frente a Argelia, todas las miradas estarán puestas en la recuperación de Dibu Martínez, una pieza considerada fundamental en las aspiraciones de la vigente campeona del mundo.