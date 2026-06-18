Preocupación por Jorge Messi: su familia emitió un contundente comunicado

La familia de Lionel Messi emitió un comunicado oficial para referirse al estado de salud de Jorge Messi, padre y representante del capitán de la selección argentina, luego de las múltiples versiones y especulaciones que circularon en las últimas horas sobre su condición médica.

A través del mensaje, los familiares confirmaron que Jorge Messi atraviesa una situación de salud y actualmente se encuentra bajo supervisión médica especializada. No obstante, transmitieron tranquilidad al asegurar que su evolución es positiva.

Más allá de la actualización sobre su estado, el texto estuvo enfocado principalmente en rechazar la difusión de información no confirmada y cuestionar el tratamiento que algunos sectores han dado al tema.

La familia expresó su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos” con la que ciertas personas han manejado una situación que consideran estrictamente privada y familiar.

La familia Messi rompe el silencio sobre la salud de Jorge Messi y pide respeto ante rumores

Además, aclararon que únicamente el círculo más cercano de Jorge Messi tiene acceso a información real sobre su estado de salud, por lo que pidieron no dar credibilidad a versiones difundidas por terceros.

En el comunicado también se hizo un llamado a la responsabilidad y la prudencia, insistiendo en que la salud de una persona no debe convertirse en objeto de especulación mediática.

Finalmente, agradecieron las muestras de apoyo recibidas y solicitaron que se respete la privacidad de Jorge Messi y de todo su entorno durante el proceso de recuperación.

Asimismo, indicaron que cualquier novedad relevante sobre su evolución será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la familia.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud.

En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión"