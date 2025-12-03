Primer problema para Cúcuta Deportivo tras ascender a la Primera División

Este martes 2 de diciembre se llevó a cabo el partido de vuelta de la final del Torneo BetPlay 2025-II, donde el Cúcuta Deportivo superó de manera agónica por la tanda de los penaltis al Real Cundinamarca, logrando el título en este certamen y de paso el anhelado ascenso a la Primera División del fútbol colombiano.

El equipo ‘motilón’ tuvo que pasar serios apuros en el partido, pues desperdició dos penaltis durante el tiempo reglamentario y solo pudo ganar 2-1, obligando a que la serie se definiera en la tanda de los penaltis, sin embargo, Cúcuta logró ser más efectivo en los lanzamientos y terminó triunfando, pese a la magnífica actuación del arquero Kevin Cataño.

Lea también: Cúcuta acaba la sequía: dramáticos penales con regreso a la Primera División

En otras noticias: los equipos que la Selección Colombia nunca ha enfrentado

Cúcuta ascendió, pero ya tiene cuentas pendientes en la Primera División

El equipo campeón de liga en Colombia en 2006 y que también alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores en 2007, volverá a la Primera División con grandes aspiraciones de mantenerse en esa categoría por mucho tiempo y ser protagonista en la siguiente temporada.

Pese a la felicidad absoluta de los hinchas, jugadores, cuerpo técnico y directivas del Cúcuta Deportivo, hay cuentas pendientes que el club debe afrontar antes de empezar las competencias del 2026, como es el caso de la iluminación en el Estadio General Santander.

El estadio del Cúcuta tiene falencias que complican a la Dimayor

Desde hace varios meses se han reportado los problemas estructurales que presenta el Estadio General Santander, especialmente su sistema de iluminación, los cuales no cumplen los niveles exigidos para poder tener partidos durante la noche, por eso, esta final contra el Real Cundinamarca se jugó a las 3:45 de la tarde.

El escenario deportivo más representativo de Cúcuta deberá tener una importante inversión si quiere jugar de noche, pues esta falencia complica el calendario que establecerá la Dimayor para sus torneos (obligando siempre a que jueguen de día) y resta en cierta medida la categoría que se quiere tener en el fútbol colombiano.