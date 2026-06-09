Problemas para el rival de Colombia: Congo recibe un duro golpe antes del Mundial

La República Democrática del Congo llega al Mundial de 2026 con más dudas que certezas. El seleccionado africano, que comparte el Grupo K con Colombia, Portugal y Uzbekistán, cerró su preparación con una derrota 2-1 frente a Chile en un amistoso disputado en Orleans, Francia, resultado que dejó al descubierto algunas dificultades futbolísticas y se sumó a una serie de problemas que han rodeado su camino hacia la cita orbital.

Los dirigidos por Sébastien Desabre no lograron evitar la caída ante una selección chilena que, pese a no haber clasificado al Mundial, mostró mayor contundencia en los momentos decisivos del encuentro. La Roja encontró la ventaja gracias a dos golazos de zurda.

Alarma en el rival de Colombia: Congo llega al Mundial en medio de problemas y una derrota

Primero apareció Darío Osorio, quien a los 52 minutos sacó un potente remate que se incrustó en el ángulo para abrir el marcador.

Cuando parecía que el compromiso terminaría con una diferencia mínima, Matías Sepúlveda amplió la ventaja al minuto 86 mediante un preciso cobro de tiro libre. El descuento de Joris Kayembe llegó apenas dos minutos después, pero no fue suficiente para evitar la derrota de unos “Leopardos” que dejaron sensaciones preocupantes en su última presentación antes del debut mundialista.

Sin embargo, las inquietudes alrededor del combinado africano van más allá de lo ocurrido en el terreno de juego. La preparación de la selección congoleña se vio alterada por la emergencia sanitaria provocada por un brote de ébola en su país. La situación generó preocupación internacional y obligó incluso a modificar la sede del amistoso frente a Chile.

Inicialmente, el encuentro estaba programado para disputarse en La Línea de la Concepción, España, pero las autoridades locales decidieron cancelar la realización del partido en esa ciudad debido a los temores generados por la epidemia. Finalmente, el compromiso fue trasladado a Orleans y se disputó a puerta cerrada.

A pocos días del inicio del Mundial, Congo intentará recuperar confianza antes de enfrentar a Portugal el 17 de junio en Houston. Posteriormente chocará con Colombia el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos ante Uzbekistán. Un panorama desafiante para una selección que regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974.