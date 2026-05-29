PSG vs Arsenal EN VIVO: horario y canal para ver la final de la Champions League 2026 en Latinoamérica

La gran cita del fútbol europeo ya está aquí. Este sábado, el imponente Puskas Arena de Budapest es el escenario donde PSG y Arsenal disputan la final de la UEFA Champions League 2025-2026, un duelo que promete emociones de principio a fin entre dos equipos que llegan en un momento brillante y con un objetivo histórico en juego.

El conjunto francés, dirigido por Luis Enrique, busca conquistar su segunda Champions League consecutiva, un logro que lo acercaría al selecto grupo de equipos legendarios del continente. Del otro lado estará el Arsenal de Mikel Arteta, reciente campeón de la Premier League y decidido a conquistar por primera vez la máxima competición europea de clubes.

El PSG llega como uno de los equipos más ofensivos del continente. Los parisinos acumulan 44 goles en 16 partidos de Champions y están a solo una anotación de igualar el récord histórico del FC Barcelona en una sola edición del torneo. Con figuras como Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi y Khvicha Kvaratskhelia, el campeón francés intentará imponer su vértigo ofensivo.

Hora y dónde ver PSG vs Arsenal en Colombia y toda Latinoamérica

Sin embargo, el Arsenal se presenta como un rival de enorme solidez. Los londinenses permanecen invictos en la competición y apenas han recibido seis goles en 14 partidos. La pareja defensiva conformada por Gabriel Magalhães y William Saliba, junto al arquero David Raya, ha sido una de las claves de la extraordinaria campaña del equipo inglés.

Más allá de los pronósticos, Budapest será testigo de una final cargada de historia. Para el PSG representa la oportunidad de consolidar una dinastía europea; para el Arsenal, la posibilidad de conquistar por fin la anhelada “Orejona” y escribir la página más gloriosa de su historia. El encuentro podrá verse en toda Latinoamérica a través de Disney+.

En Vivo: final de Champions en Latinoamérica

Colombia - Perú - Ecuador - Panamá: 11:00 a.m.

México - Costa Rica - Guatemala - El Salvador - Honduras - Nicaragua: 10:00 a.m.

Venezuela - Bolivia - República Dominicana - Puerto Rico - Chile - Paraguay: 12:00 m.

Argentina - Uruguay - Brasil (Brasilia): 1:00 p.m.

Alineaciones probables para la final de Champions

Paris SG: Safonov - Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

DT: Luis Enrique (ESP)

Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Odegaard (cap.), Martinelli - Havertz

DT: Mikel Arteta (ESP)

Árbitro: Daniel Siebert (GER)