PSG Vs Bayern Múnich: alineaciones confirmadas para las semifinales de Champions League

Bayern Múnich, con el colombiano Luis Fernando Díaz, visita este martes 28 de abril a París Saint Germian en el partido de ida de la ronda semifinal en la UEFA Champions League.

El gigante alemán afronta el compromiso, luego de superar en cuartos de final a Real Madrid.

Por otro lado, PSG no tuvo que pasar apuros para dejar en el camino a Liverpool.

Titular de PSG Vs Bayern Múnich

Matvéi Safónov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Osumane Dembélé.

Titular de Bayern Múnich Vs PSG

Bayern Múnich no se guardará nada en su visita a París Saint Germain y con el tridente de ataque conformado por Luis Fernando Díaz, Harry Kane y Michael Olise tratará de sacar ventaja en el duelo de ida de las semifinales.

Manuel Neuer; Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Harry Kane, Jamal Musiala, Luis Díaz, Michael Olise, Anthony Davies, Josip Stanisic y Aleksandar Pavlovic.