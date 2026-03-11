París Saint Germain recibe este miércoles 11 de marzo a Chelsea en el Parque De Los Príncipes en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

El equipo francés llegó a esta instancia, luego de superar en la ronda de los playoffs a Mónaco con un marcador global de 5-4.

PSG tratará de sacudirse de la derrota sufrida el pasado fin de semana en la Liga de Francia, teniendo en cuenta que cayó con marcador de 1-3 ante Mónaco.

Por otro lado, Chelsea clasificó de manera directa a los octavos de final de la Champions League al terminar en la sexta casilla en la fase de la liga.

Los blues fueron sextos con 16 puntos, luego de cinco victorias, un empate y dos derrotas.

PSG Vs Chelsea EN VIVO hoy 11 de marzo: hora y cómo VER la Champions League

El partido entre PSG contra Chelsea por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League se juega este miércoles 11 de marzo a partir de las 15:00.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por ESPN y Disney +.