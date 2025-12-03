Puerta no da nada por seguro en la selección: “Trabajo para volver en marzo”

Gustavo Puerta vive uno de los momentos más especiales de su carrera. El mediocampista colombiano debutó con la Selección de mayores en la última fecha FIFA, en la que Colombia venció a Nueva Zelanda y Australia, y dejó una huella inmediata al marcar gol en su primer partido con la Tricolor. Sin embargo, lejos de sentirse con un lugar asegurado, el jugador mantiene los pies en la tierra y asegura que todo dependerá de su rendimiento en el club.

“Esto se gana con trabajo”: Puerta no da nada por sentado en la Selección

A pesar de su gran debut, Puerta fue claro al afirmar que no se siente con el cupo asegurado para la próxima convocatoria de marzo. Para él, el mensaje está claro, el llamado a la Selección depende del día a día en su club.

“El profe y el cuerpo técnico siempre han estado pendientes de mí. Hay que hacer las cosas bien, esto se gana con el trabajo en el club en cada partido. La idea es hacer todo bien para estar nuevamente en el mes de marzo”, afirmó el volante, consciente de la competencia interna que existe en el mediocampo colombiano.

Puerta también destacó que la regularidad y el ritmo de competencia son claves para mantenerse en el radar del entrenador.

“Creo que el estar compitiendo, el estar jugando es un plus para uno, el poder estar ahí en la Selección. Como lo dije antes, es seguir trabajando y haciendo lo mejor y seguir jugando para estar ahí en la convocatoria de marzo”, añadió.

Un debut soñado: gol, confianza y un impulso para lo que viene

El volante no escondió la emoción que sintió después de su estreno la camiseta tricolor en la absoluta, un momento que marcó su carrera.

“La verdad que muy contento de haber debutado en la Selección, había venido trabajando mucho para este momento. Muy feliz por haber marcado gol, es un momento muy feliz para la carrera de cualquier jugador”, expresó.

Marcar en su primer partido con la absoluta será un recuerdo imborrable para Puerta, un impulso que quiere convertir en continuidad.

“Haber debutado y marcado gol es algo especial para cualquier jugador. Seguir trabajando para poder estar presente y, si Dios quiere, hacer parte de la lista de marzo”, cerró.