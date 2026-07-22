¿Qué equipo comprarán Ronaldo y Roberto Carlos? El anuncio genera revuelo en Brasil

Dos leyendas del fútbol brasileño volverán a compartir proyecto, aunque esta vez lejos de las canchas. Roberto Carlos confirmó que se unirá a Ronaldo Nazário en la compra del Internacional de Limeira, club del estado de São Paulo que atraviesa un proceso de transformación en Sociedad Anónima del Fútbol (SAF) y que busca consolidar un ambicioso proyecto para regresar a la élite del balompié brasileño.

El exlateral izquierdo, campeón del mundo con Brasil en 2002, reveló la noticia durante una entrevista en el programa “Debate em Jogo”, donde explicó que el grupo inversor también contará con la participación del ejecutivo Enrico Ambrogini y dos socios internacionales.

Roberto Carlos se une a Ronaldo para comprar un histórico club de Brasil

"Ronaldo y yo estamos comprando el Inter de Limeira, junto con Enrico y dos de nuestros socios, uno africano y otro árabe. En otras palabras, estamos reingresando gradualmente al fútbol interior para que, además de tener grandes jugadores que lleguen a la selección nacional, estos clubes puedan reorganizarse", afirmó Roberto Carlos.

El plan de inversión fue aprobado por el Consejo Deliberativo del Internacional de Limeira en abril y contempla un aporte cercano a los 454 millones de reales durante los próximos diez años.

La iniciativa es liderada por Enrico Ambrogini, un ejecutivo con amplia experiencia en proyectos SAF. Anteriormente trabajó junto a Ronaldo en Cruzeiro y Valladolid, además de desempeñarse como director ejecutivo del propio Inter de Limeira entre 2019 y 2021.

Durante las dos primeras temporadas, entre 2026 y 2027, el grupo destinará cerca de 20 millones de reales para fortalecer el plantel profesional, impulsar las divisiones menores, modernizar la estructura administrativa y tecnológica, además de realizar mejoras en el estadio Major Levy Sobrinho y el centro de entrenamiento.

El objetivo es fortalecer el fútbol del interior: ambicioso proyecto de Ronaldo y Roberto Carlos

Actualmente, Internacional de Limeira lidera la Série C del Campeonato Brasileño y trabaja para recuperar el protagonismo que tuvo décadas atrás. El club hizo historia en 1986 al convertirse en el primer equipo del interior de São Paulo en conquistar el Campeonato Paulista tras derrotar a Palmeiras en la final. Dos años después también levantó el título de la Série B brasileña.

Sin embargo, la apuesta de Roberto Carlos y Ronaldo no se limitaría a una sola institución. El exdefensor aseguró que pretende apoyar a otros clubes tradicionales del interior paulista, incluso mencionando al União São João, con la intención de atraer patrocinadores y contribuir a la recuperación del fútbol regional.

La alianza entre dos de los máximos referentes del fútbol brasileño abre un nuevo capítulo para el Inter de Limeira, que ahora sueña con regresar a la Serie A y convertirse en un modelo de gestión deportiva y financiera en el país.