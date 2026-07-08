¿Qué pasará con Juan Fernando Quintero? River definió su futuro tras el Mundial

La eliminación de la selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, luego de caer en la definición por penales frente a Suiza, también marcó el inicio de un nuevo capítulo para Juan Fernando Quintero.

Mientras el volante deja atrás la participación con la 'Tricolor', en Argentina ya está definida la postura de River Plate respecto a su futuro inmediato.

River Plate tomó una decisión con Juan Fernando Quintero tras la eliminación de Colombia en el Mundial

De acuerdo con el diario Olé, el club de Núñez mantiene plena confianza en el mediocampista colombiano y tanto el entrenador Eduardo Coudet como la dirigencia cuentan con él para afrontar el segundo semestre de la temporada.

Aunque en las últimas semanas surgieron rumores sobre una posible salida por la falta de continuidad, la institución no contempla desprenderse del futbolista en este mercado.

El futuro de Juan Fernando Quintero en River: esto se sabe tras el Mundial

Tras un exigente calendario que incluyó la recta final del semestre con River y posteriormente el Mundial con Colombia, Quintero recibirá unos días de vacaciones autorizados por el cuerpo técnico antes de reincorporarse a los entrenamientos.

Por esa razón, el colombiano no alcanzaría a estar disponible para el compromiso frente a Aldosivi por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

La idea del club es que pueda regresar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas para el inicio del torneo Clausura, cuando River enfrente a Barracas Central.

La prioridad del cuerpo técnico es que el creativo recupere energías después de varios meses de intensa competencia y vuelva a ser una alternativa importante en la plantilla.

River tomó una decisión con Juan Fernando Quintero: así queda su futuro

Aunque Quintero no fue titular habitual con Néstor Lorenzo durante el Mundial, sí dejó buenas sensaciones cada vez que ingresó al terreno de juego.

El volante disputó cuatro de los cinco partidos de Colombia, acumuló 117 minutos y aportó una asistencia frente a Congo, además de otra acción de gol frente a Portugal que posteriormente fue invalidada por fuera de lugar.

En medio de las especulaciones sobre su futuro, el propio Eduardo Coudet ya había manifestado públicamente que considera a Quintero un jugador importante dentro del proyecto deportivo. Incluso, el mediocampista colombiano aseguró durante la Copa del Mundo que su situación en River no había cambiado.

Pese a las declaraciones de su representante, Rodrigo Riep, quien insinuó que el futuro del jugador sería analizado después del Mundial, la información publicada por Olé apunta a que River mantiene su confianza en el colombiano y espera contar con él para el segundo semestre. Ahora, la decisión definitiva sobre su continuidad quedará en manos del propio Juan Fernando Quintero.