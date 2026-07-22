¿Qué pasó con el técnico de Real Cartagena? Trasladado a una clínica y ya hay reporte extraoficial

La derrota 2-1 frente al América de Cali por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa BetPlay pasó a un segundo plano en Real Cartagena.

La principal preocupación de la noche fue el estado de salud del director técnico Álvaro Hernández, quien durante el compromiso presentó un quebranto físico que obligó a solicitar asistencia médica y posteriormente fue trasladado a la Clínica Imbanaco de Cali.

Real Cartagena llevó tranquilidad tras el susto con Álvaro Hernández: "Ya está todo bajo control"

Tras el encuentro, el asistente técnico del conjunto heroico entregó un parte de tranquilidad y explicó que la decisión de remitir al entrenador a un centro asistencial obedeció principalmente a un protocolo preventivo.

"Acabo de hablar con el médico, y da un reporte muy positivo, ya está controlado. Nos dice que estemos tranquilos, que se fue por prevención a la clínica, pero ya está todo bajo control".

El integrante del cuerpo técnico insistió en que, aunque esperaban un informe más detallado, las primeras noticias eran alentadoras.

"Ese es el reporte que nos da. Ahora el presidente acaba de salir para la clínica. Estamos esperando que llegue para que nos pasen un informe más completo, pero debemos de estar tranquilos".

Superado el susto, el asistente también analizó el rendimiento de Real Cartagena, que pese a la derrota dejó buenas sensaciones de cara al partido de vuelta.

América también se preocupa por el estado de salud del técnico del Real Cartagena

"Enviamos un caluroso saludo y le deseamos una pronta recuperación"; de esta manera comenzó la rueda de prensa el entrenador escarlata, haciendo énfasis al episodio de su colega.

"Creo que enfrentamos a un gran equipo. América es América y por momentos igualamos el juego. Creo que ayudó un poco la expulsión de ellos, pero con la pelota estuvimos muy bien, tuvimos argumentos, por momentos generamos emociones y llevamos a América a que se defendiera muy cerca de su área".

Asimismo, destacó la evolución del equipo tras la pretemporada y aseguró que el grupo mostró una versión más cercana a la que espera el cuerpo técnico.

"Nos vamos tranquilos. Es el primer partido real de competencia. En los amistosos habíamos salido un poquito incómodos, no con los muchachos, sino por la intensidad de los juegos y porque el clima en Cartagena no ayudaba mucho al ritmo. Ahora vemos al equipo suelto, lo vemos muy bien para lo que viene en el torneo".

Aunque América tomó ventaja en la serie con el 2-1 en el Pascual Guerrero, en Real Cartagena la mayor satisfacción al finalizar la jornada fue conocer que el estado de salud de Álvaro Hernández evolucionó favorablemente y que el episodio no pasó de un susto.