Quintero despierta emoción hasta en sus rivales: "Yo a JuanFer lo amo"

9 de diciembre de 2018 quedó tatuado para siempre en la historia del fútbol sudamericano. Ese día, en el estadio Santiago Bernabéu, Juan Fernando Quintero firmó uno de los goles más icónicos de la Copa Libertadores y se convirtió en leyenda de River Plate al cambiar el rumbo de la final eterna contra Boca Juniors.

Siete años después, el eco de aquella obra sigue vigente. Incluso sus rivales no dudan en rendirse ante el talento del colombiano, como lo hizo recientemente Darío Benedetto, protagonista de aquel partido y símbolo xeneize.

Benedetto revive la final y confiesa su admiración por Juanfer

Invitado en el programa F90 de ESPN Argentina, Benedetto rememoró el Superclásico jugado en Madrid y comenzó recordando su propio gol, aquel que puso a Boca en ventaja global y que, por un momento, lo hizo pensar que el título estaba asegurado:

“Cómo no iba a pensar que éramos campeones… por el momento que teníamos nosotros, no nos ganaba nadie. Estaba todo dado”, afirmó el Pipa.

Sin embargo, reconoció que el partido cambió radicalmente cuando apareció Quintero. Su elogio fue directo, sincero y sin reservas:

“Juanfer es el que cambia el partido. Yo a Juanfer lo amo, es tremendo y fue quien cambió el partido”, aseguró el delantero argentino.

Benedetto destacó que River había tenido un primer tiempo incómodo y sin muchas opciones, pero que el ingreso del colombiano transformó todo. Su visión, pausa y atrevimiento destrabaron un clásico que parecía controlado por Boca.

Un zapatazo para la eternidad y un MVP inolvidable

Aquel zurdazo al ángulo en tiempo extra no solo volteó la final, también entró en el archivo permanente de los mejores goles en la historia del torneo. Luego, como si fuera poco, Quintero también participó en el 3-1 final asistiendo a Pity Martínez, quien liquidó el título con el arco vacío.

El colombiano fue elegido MVP de la final, consolidando una actuación que aún hoy es recordada incluso por quienes la sufrieron en carne propia.