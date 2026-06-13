¿Quintero le pone freno a la MLS? Hinchas del fútbol colombiano se ilusionan

El futuro de Juan Fernando Quintero continúa siendo una incógnita, pero una reciente información asegura que el volante colombiano podría abrir una inesperada posibilidad para varios clubes del fútbol profesional colombiano.

Mientras se encuentra concentrado con la Selección Colombia para disputar el Mundial de 2026, el mediocampista habría rechazado una primera propuesta procedente de la Major League Soccer.

Según informó el periodista Sebastián Srur, Portland Timbers, uno de los equipos más interesados en ficharlo, inició contactos para conocer su disposición de cara al segundo semestre del año.

Futuro de Juanfer queda en pausa: rechazó una propuesta y esperará al Mundial

Sin embargo, la respuesta de Quintero fue clara: “Déjame ver el Mundial y vemos”, una postura que deja en pausa cualquier negociación inmediata y que permite que otros equipos continúen atentos a su situación.

La decisión del creativo antioqueño también alimenta las expectativas en Colombia. De acuerdo con versiones de prensa, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla siguen de cerca la situación del jugador, conscientes de que su continuidad en River Plate no estaría completamente asegurada.

Por ahora, el volante ha preferido concentrarse exclusivamente en el desafío mundialista. Colombia debutará el 17 de junio contra Uzbekistán y Quintero aparece como una de las alternativas de experiencia y jerarquía dentro del grupo dirigido por Néstor Lorenzo.

Juanfer Quintero se enfoca en el Mundial y deja en suspenso su próximo destino

A sus 33 años, el talentoso mediocampista mantiene intacta su capacidad para marcar diferencias. Durante la presente campaña con River Plate disputó 17 encuentros, registrando cuatro goles y cuatro asistencias, cifras que reflejan su importancia dentro del plantel argentino.

Mientras Portland Timbers, FC Cincinnati y Chicago Fire permanecen atentos a la evolución de la situación, en Colombia también observan con expectativa. Independiente Medellín, donde dejó una huella importante en 2017, y Junior, club en el que militó en 2023, aparecen como posibles destinos en caso de que decida regresar al país.