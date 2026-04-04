Quintero no la tiene fácil: la lucha por ser titular en River Plate

En River Plate la competencia interna comienza a intensificarse en un momento clave de la temporada, uno de los focos principales está en la disputa por un lugar en la zona creativa del equipo. Allí aparece el nombre de Juan Fernando Quintero, quien regresó con buenas sensaciones tras la doble fecha FIFA con la Selección Colombia, en la que enfrentó a Francia y Croacia.

Juan Fernando Quintero fue titular y capitán con Marcelo Gallardo

El colombiano volvió “enchufado” y con ritmo competitivo, algo que no pasa desapercibido para el cuerpo técnico liderado por Eduardo Coudet. Sin embargo, su presencia en el once titular no está garantizada. La lucha por ese puesto se ha convertido en una de las más atractivas dentro del plantel, ya que también compiten el juvenil Joaquín Freitas y el ecuatoriano Kendry Páez.

Cada uno ofrece características distintas. Mientras Quintero destaca por su visión, pausa y capacidad para manejar los tiempos del partido, sus competidores aportan dinámica, frescura y movilidad, aspectos que el entrenador valora especialmente en un calendario exigente que obligará a rotaciones constantes.

River se prepara para afrontar un mes de alta intensidad, con siete partidos en apenas 26 días, incluyendo el inicio de la Copa Sudamericana. Este contexto obliga a gestionar cargas y encontrar variantes que mantengan el nivel competitivo del equipo.

Carrera de Juan Fernando Quintero por meterse en la titular de Coudet

En los entrenamientos recientes, Coudet ha insistido en trabajos en espacios reducidos, buscando ajustar movimientos y potenciar la intensidad. Allí, Quintero ha mostrado chispazos de su calidad, intentando convencer de que puede ser el conductor ideal en partidos cerrados.

El desafío para el colombiano será sostener ese nivel y adaptarse a lo que pide el entrenador. La jerarquía está, pero la competencia es fuerte y el margen de error es mínimo.