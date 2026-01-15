Racing vs Barcelona EN VIVO: Hora y canal para ver la Copa del Rey este jueves

La Copa del Rey tendrá una nueva jornada con aroma a historia y contrastes. Barcelona y Racing de Santander se enfrentan en los octavos de final. En esta ocasión, el cruce pone cara a cara a uno de los gigantes del fútbol español con un conjunto que atraviesa un momento dulce y sueña con dar el golpe sobre la mesa.

Barcelona llega a esta instancia con la obligación implícita de avanzar, pero también con la ilusión de seguir consolidando un proyecto que ha encontrado en la juventud una de sus principales banderas.

En ese contexto, la figura de Lamine Yamal vuelve a acaparar miradas. El extremo, pese a su corta edad, se ha convertido en una pieza habitual del esquema azulgrana gracias a su desparpajo, velocidad y capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno.

Del otro lado estará un Racing de Santander que no llega como un invitado de piedra. El equipo del Sardinero es líder de la Segunda División y ha construido su buen presente a partir de solidez colectiva, intensidad y convicción.

Entre sus referentes sobresale el colombiano Gustavo Puerta, mediocampista que ha sabido adueñarse del ritmo del juego y convertirse en un engranaje fundamental del conjunto verdiblanco. Su despliegue, lectura táctica y personalidad lo han transformado en uno de los nombres propios de la categoría.

A QUÉ HORA Y DÓNDE PUEDE VER EL PARTIDO Racing vs Barcelona EN VIVO

El juego entre Racing vs Barcelona por los octavos de final de la Copa del Rey se podrá ver a partir de las 3:00 de la tarde (hora de Colombia). El compromiso se podrá ver por la App del Canal RCN.

Horarios Racing vs Barcelona

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.