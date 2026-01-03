Falcao espera por una decisión: los cuatro equipos que podrían ficharlo en 2026

Falcao García uno de los nombres más ilustres en la historia reciente del fútbol colombiano, vuelve a ocupar titulares en el mercado internacional. A sus 39 años, el legendario atacante samario se encuentra ante una decisión clave que podría marcar el último gran capítulo de su carrera profesional.

Tras su salida de Millonarios, el histórico goleador no ha colgado los botines y, por el contrario, analiza varias propuestas que llegan desde distintos puntos de Sudamérica, todas con un factor común: la expectativa de contar con un referente de jerarquía probada.

Aunque los meses recientes estuvieron marcados por la ausencia de partidos oficiales, su nombre conserva peso específico, respeto en los vestuarios y un impacto mediático que pocos delanteros de la región pueden igualar. Esa combinación explica por qué, pese a la edad, sigue siendo una opción atractiva para clubes con aspiraciones deportivas y comerciales.

Entre los equipos que han manifestado interés aparece Cerro Porteño, una institución tradicional del balompié paraguayo que busca reforzar su ataque con experiencia y liderazgo. Desde Asunción se reconoce que han existido acercamientos iniciales y que el perfil del atacante colombiano encaja con el proyecto deportivo del club, que apunta a ser protagonista tanto en el torneo local como en competencias continentales.

La posibilidad de disputar la Copa Libertadores surge como un incentivo importante para un futbolista acostumbrado a escenarios de alta exigencia.

Otra alternativa surge desde Argentina, país donde el artillero dejó una huella imborrable durante su etapa en River Plate. En esta ocasión, Gimnasia y Esgrima La Plata aparece como un destino que mezcla nostalgia, desafío y visibilidad. Aunque no cuenta con la vitrina internacional de otros aspirantes, el club platense ve en el goleador samario una oportunidad para fortalecer su proyecto y elevar el nivel competitivo del plantel.

Desde Ecuador, Emelec se suma a la lista de interesados. El conjunto de Guayaquil, habitual animador de torneos locales y con presencia frecuente en el plano internacional, evalúa la incorporación del delantero como una apuesta estratégica.

Más allá del aspecto deportivo, la llegada de un referente continental tendría un impacto inmediato en la afición y en la proyección institucional del club. Para el atacante, esta opción ofrece continuidad, protagonismo y un entorno competitivo acorde a sus objetivos actuales.

Finalmente, una cuarta posibilidad apareció en el radar con Tigre, también del fútbol argentino. Sin embargo, esta alternativa ha perdido fuerza con el paso de las semanas y, según el entorno del jugador, no es la que más avanza en las negociaciones. Aun así, demuestra que el nombre del histórico capitán de la Selección Colombia sigue despertando interés en diferentes mercados.

El futuro del máximo referente del gol cafetero se define entre el deseo de seguir compitiendo y la necesidad de encontrar un proyecto que valore su experiencia sin exigirle más de lo razonable. Su carrera, marcada por pasos memorables en clubes como Atlético de Madrid, Mónaco, Galatasaray y el propio River, respalda cualquier apuesta que se haga por él. No se trata solo de goles, sino de liderazgo, mentalidad ganadora y una trayectoria que inspira a compañeros y aficionados.