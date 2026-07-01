¡Rashford estuvo a centímetros! Inglaterra rozó el empate ante Congo

Inglaterra salió decidida a cambiar la historia del partido en el segundo tiempo y, apenas al minuto 51, generó una de las opciones más claras para igualar el marcador.

Mientras tanto, Congo seguía sosteniendo la ventaja gracias a su orden defensivo y a la seguridad de M'Pasi, quien continuaba siendo un obstáculo difícil de superar para los delanteros ingleses en un compromiso que mantenía toda la emoción del Mundial 2026.

El encargado de encender las alarmas en la defensa de Congo fue Marcus Rashford, quien estuvo a centímetros de celebrar el empate.

El extremo del Barcelona volvió a demostrar toda su velocidad y desequilibrio por el frente de ataque. Tras recibir el balón, dejó atrás a varios defensores africanos con una gran acción individual y se abrió espacio hasta ingresar por el borde del área.

Rashford estuvo muy cerca del empate, pero el balón pasó rozando el poste

Ya frente al arco, Rashford enganchó hacia su pierna izquierda para perfilar el remate y sacó un disparo cruzado que superó la salida del guardameta Lionel M'Pasi, una de las grandes figuras del encuentro por sus constantes intervenciones.

Cuando parecía que el balón terminaría en el fondo de la red, la definición pasó apenas a centímetros del vertical, desatando el lamento del atacante inglés y de toda la afición europea.

La acción confirmó el dominio de Inglaterra en el arranque del complemento, aunque también dejó en evidencia la falta de precisión para transformar las llegadas en goles.