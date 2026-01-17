Bayern Múnich, con el colombiano Luis Fernando Díaz, visita este sábado 18 de enero a RB Leipzig en partido válido por la fecha 17 de la Bundesliga.

El gigante de Baviera disputa el compromiso como líder de la Bundesliga al registrar 15 victorias y dos empates que le han permitido llegar a 47 unidades.

En la jornada anterior, Bayerm Múnich no tuvo problemas para superar en condición de visita 3-1 al Colonia.

Por otro lado, el RB Leipzig se ubica en la cuarta posición del campeonato con 32 unidades, luego de 10 triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

En RB Leipzig afronta el compromiso, después de derrotar como local con marcador de 2-0 a Friburgo.









RB Leipzig Vs Bayern Múnich EN VIVO: hora y cómo VER a Luis Díaz en la Bundesliga

El partido entre RB Leipzig contra Bayern Múnich por la fecha 18 de la Bundesliga se juega este sábado 18 de enero a partir de las 12:30 del medio día, horario colombiano.

El compromiso se podrá VER EN VIVO en Colombia a través de ESPN y Disney +.



