Real Cartagena sufrió ante Envigado: obligado tras festival de goles en el Jaime Morón

Envigado silenció por momentos el estadio Jaime Morón y dio un golpe importante en la final del Torneo BetPlay I-2026 tras imponerse 3-2 sobre Real Cartagena en un vibrante partido de ida.

La gran figura de la noche fue Miguel Marulanda, autor de un triplete decisivo, aunque el espectáculo también tuvo como protagonista a Fredy Montero, quien respondió con un doblete y un auténtico golazo de volea.

Fredy Montero marcó doblete para Real Cartagena

Desde el arranque, el cuadro antioqueño salió decidido a imponer condiciones. Envigado encontró enormes ventajas por los costados y en apenas 15 minutos generó tres oportunidades clarísimas para abrir el marcador. Didier Pino estrelló un balón en el palo y Edison López desperdició otras dos acciones mano a mano, manteniendo increíblemente el 0-0 en Cartagena.

Real Cartagena tardó en reaccionar. La presión alta del conjunto visitante y el desgaste físico impuesto en la mitad del campo complicaron el juego de los locales. Apenas un tiro de esquina sobre la media hora fue lo más destacado del equipo heroico hasta ese momento.

Miguel Marulanda marcó triplete para Envigado

La insistencia de Envigado encontró recompensa con Miguel Marulanda. El atacante aprovechó una pelota cruzada y una desconcentración defensiva para quedar frente al arquero y definir con categoría el 0-1 parcial.

Sin embargo, Real Cartagena despertó antes del descanso gracias a Fredy Montero. Tras un tiro de esquina y una pelota que quedó viva en el área chica, el delantero apareció al minuto 42 para decretar el empate 1-1 y devolverle la ilusión al Jaime Morón.

En el complemento llegó la obra maestra del atacante cartagenero. Jarlan Barrera filtró una asistencia precisa y Montero se elevó dentro del área para conectar una volea espectacular que dejó sin reacción al arquero rival, firmando la remontada parcial 2-1.

Pero Envigado no se derrumbó. Al minuto 58, el árbitro Diego Ulloa sancionó penal por mano de Didier Pino y Marulanda volvió a aparecer para empatar el compromiso. El delantero estaba decidido a convertirse en la figura de la noche y al 67 completó su triplete para sellar el 3-2 definitivo, dejando a la ‘Cantera de Héroes’ con una valiosa ventaja de cara al duelo de vuelta.