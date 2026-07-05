Real Madrid confirmó su cuarto fichaje de lujo para la próxima temporada

El Real Madrid anunció este domingo el fichaje del defensa internacional neerlandés Denzel Dumfries, procedente del Inter de Milán, por un monto no anunciado que según los medios españoles rondaría los 20 millones de euros (23 millones de dólares).

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"El Real Madrid y el Inter de Milán han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Denzel Dumfries, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", indicó el club blanco en un comunicado.

Lateral derecho de vocación ofensiva, Dumfries, de 30 años, disputó el Mundial 2026 con Países Bajos hasta su reciente eliminación en dieciseisavos de final contra Marruecos en los penales.

En Madrid, el neerlandés luchará por el puesto de titular contra el inglés Trent Alexander-Arnold.

Dumfries fichó por el Inter de Milán en 2021, procedente del PSV Eindhoven, y ha ganado con los Nerazzurri dos títulos de Serie A, además de alcanzar en dos ocasiones la final de Liga de Campeones.

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Se trata del cuarto fichaje del Real Madrid, tras las llegadas de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.

El club blanco también cambió de entrenador, devolviendo al banquillo al portugués José Mourinho para poner fin a una sequía de títulos que dura ya dos años.