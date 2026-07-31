Real Madrid toma inminente decisión con Linda Caicedo: la colombiana, en el foco de atención

El Real Madrid jugará el 12 de agosto un amistoso contra el Tottenham. Las madridistas se medirán al conjunto inglés en el Pinatar Arena de Murcia (20:00 h).
El Real Madrid disputará un partido de preparación frente al Tottenham el miércoles, 12 de agosto, a las 20:00 h. El conjunto dirigido por Pau Quesada, que se medirá por primera ocasión en su historia al equipo inglés, afrontará este amistoso en el Pinatar Arena de Murcia.
Será el cuarto partido que las madridistas disputen esta pretemporada tras los duelos confirmados contra Madrid CFF, Crystal Palace y Sevilla. Tras este amistoso contra el Tottenham, se medirán al Deportivo.
Linda Caicedo es la nueva capitana del Real Madrid
Llamativa publicación del Real Madrid en donde se destaca la colombiana Linda Caicedo. El arranque de la temporada 2026/27 promete para el equipo femenino de Madrid que vio como su eterno rival, el Barcelona, se coronó con la Champions y con la Liga, dejándolos de brazos cruzados.
La colombiana aparece junto a Athenea del Castillo, Sandie Toletti y Signe Bruun como las cuatro capitanas del equipo, todo un honor para la caleña de apenas 21 años de edad.