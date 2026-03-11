Real Madrid recibe este miércoles 11 de marzo a Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida de los octavos de final en la UEFA Champions League.

El equipo merengue llegó a esta instancia del certamen, después de superar en los playoffs a Benfica con un global de 3-1.

Los españoles no podrán contar con el francés Kylian Mbappé, el británico Jude Bellingham y el brasileño Rodrygo por lesión.

Por otro lado, Manchester City clasificó de manera directa a los octavos de final de la Champions League al ubicarse en la octava posición en la fase de la liga con 16 puntos.

El City ha mejorado su rendimiento en las últimas semana, ya que en la Premier League recuperó terreno y ahora está en la segunda posición con 60 unidades, a siete del arsenal que es líder.

Real Madrid Vs Manchester City EN VIVO hoy 11 de marzo: fecha y cómo VER la Champions League

El partido entre Real Madrid contra Manchester City por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League se juega este miércoles 11 de marzo a partir de las 15:00.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por ESPN y Disney +.