¡Regresó Luis Díaz! El colombiano reapareció con Bayern Múnich en Corea

Luis Díaz ya tuvo su primer contacto con la competencia en la nueva temporada con el Bayern Múnich. El extremo colombiano reapareció con la camiseta del conjunto alemán después de su participación con la Selección Colombia en el Mundial de 2026 y disputó los últimos minutos del triunfo 2-1 frente al Jeju SK, en el inicio de la gira de pretemporada por Asia.

El regreso de Díaz también generó expectativa desde su llegada a Corea del Sur. El atacante fue uno de los futbolistas más buscados por los aficionados en el aeropuerto de Jeju, donde firmó camisetas del Bayern y de Colombia y se tomó fotografías con seguidores que esperaron al plantel alemán.

La gira continuará con otro compromiso internacional. El Bayern enfrentará el viernes al Aston Villa en el Kai Tak Stadium de Hong Kong, un nuevo escenario para que Díaz siga acumulando minutos.

Reto para Luchi: la Supercopa de Alemania, el 22 de agosto frente al Borussia Dortmund

El calendario oficial ya aparece en el horizonte. El primer título de la temporada será la Supercopa de Alemania, el 22 de agosto frente al Borussia Dortmund. Después, el Bayern debutará en la Bundesliga el 28 de agosto contra Stuttgart.

Para Díaz, el objetivo será llegar a esos partidos con ritmo, confianza y en condiciones de consolidarse nuevamente como una de las principales cartas ofensivas del gigante alemán.

El guajiro ingresó al terreno de juego al minuto 78, cuando el equipo dirigido por Vincent Kompany buscaba administrar la ventaja conseguida durante la primera parte. Fueron 12 minutos en los que el colombiano comenzó a recuperar sensaciones competitivas después del descanso posterior a la Copa del Mundo.

El regreso de Luis Díaz al Bayern: 12 minutos y victoria en Corea del Sur

El Bayern se había adelantado rápidamente gracias a Felipe Chávez, quien marcó en el minuto 11. El conjunto surcoreano reaccionó cuatro minutos después con el empate de Changmin, pero el cuadro bávaro volvió a tomar ventaja antes del descanso. Bastian Assomo apareció en el minuto 41 para establecer el 2-1 que terminaría siendo definitivo.

Durante la segunda mitad, Kompany realizó numerosas modificaciones para repartir cargas y observar a diferentes integrantes de la plantilla. Entre los jugadores que recibieron minutos estuvo Díaz, cuyo regreso era uno de los principales atractivos del encuentro.

Aunque el colombiano tuvo poco tiempo para influir directamente en el marcador, su participación representa el primer paso dentro de su preparación para una temporada en la que el Bayern espera volver a competir por todos los títulos.