¡Remontada total! Egipto pasó de sufrir a sentenciar con un golazo de cabeza

Egipto confirmó su remontada ante Nueva Zelanda y amplió la ventaja en Vancouver con el tercer gol del partido. Mahmoud Trézéguet fue el encargado de poner el 3-1 al minuto 82, aprovechando una jugada de balón parado que volvió a evidenciar las dificultades defensivas del conjunto oceánico.

El atacante egipcio apareció en el área tras un tiro de esquina y conectó un potente cabezazo que terminó entrando por el palo derecho del arquero Max Crocombe, quien no pudo reaccionar ante la precisión del remate.

Egipto liquidó a Nueva Zelanda: Trézéguet apareció de cabeza y marcó el tercer gol

El gol llegó en el mejor momento de los ‘faraones’, que después de estar en desventaja durante gran parte del compromiso lograron darle vuelta al marcador en el segundo tiempo con una gran reacción ofensiva.

Mostafa Ziko había iniciado la remontada al minuto 58 con un cabezazo, mientras que Mohamed Salah apareció nueve minutos después para marcar el 2-1 y devolverle la confianza a su equipo.

Con la ventaja, Egipto manejó mejor los tiempos del partido y aprovechó los espacios que dejó Nueva Zelanda en su intento por encontrar el empate. Los oceánicos no lograron recuperarse del golpe recibido y comenzaron a cometer errores defensivos que fueron aprovechados por la selección africana.

Antes del tercer tanto, Egipto ya había generado peligro. Al minuto 80, Ahmed Fatouh probó con un remate que terminó en las manos de Max Crocombe, una señal del dominio que estaba ejerciendo el equipo dirigido por los egipcios en el tramo final del encuentro.

Nueva Zelanda intentó reaccionar con cambios ofensivos, pero la diferencia en el marcador y el golpe anímico de los dos goles recibidos complicaron sus posibilidades.