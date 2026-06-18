República Checa no pudo con Sudáfrica y dejó escapar una victoria clave en el Mundial

La República Checa y Sudáfrica firmaron un empate 1-1 en Atlanta en el segundo partido de la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026, un resultado que deja a ambas selecciones obligadas a buscar la victoria en su último compromiso de la fase de grupos para mantener opciones de clasificación.

El conjunto europeo comenzó el encuentro de la mejor manera posible y golpeó muy temprano en el marcador. Apenas transcurrían seis minutos cuando Michal Sadilek aprovechó una de las primeras aproximaciones de su equipo para abrir la cuenta y darle tranquilidad a los checos.

Un penal cambió todo: Sudáfrica frustró a República Checa en el Mundial

Con la ventaja a su favor, República Checa intentó controlar el desarrollo del partido y administró la posesión durante varios tramos del encuentro. Sin embargo, Sudáfrica nunca bajó los brazos y buscó con insistencia el empate, consciente de que una derrota prácticamente la dejaba sin margen de error en la competición.

El equipo africano encontró recompensa a su esfuerzo en los minutos finales. A los 83 minutos, Teboho Mokoena convirtió un lanzamiento desde el punto penal para establecer el 1-1 definitivo y rescatar un valioso punto para su selección.

El gol desató la celebración sudafricana y aumentó la tensión en los últimos instantes del compromiso, aunque ninguno de los dos equipos logró encontrar el tanto de la victoria.

Con este resultado, el panorama del Grupo A continúa completamente abierto. República Checa suma su primer punto del torneo tras haber caído en su debut frente a Corea del Sur, mientras que Sudáfrica también alcanza una unidad luego de haber sido derrotada por México en la primera jornada.

La selección africana permanece en la última posición de la zona por diferencia de goles, mientras que los checos ocupan el tercer lugar, también con un punto.

A la espera del enfrentamiento entre México y Corea del Sur, ambos equipos lideran provisionalmente el grupo con tres unidades. El duelo entre norteamericanos y asiáticos podría comenzar a definir el rumbo de una zona que sigue ofreciendo emociones y que llegará con varios interrogantes a la última fecha.