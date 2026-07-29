Revelan el millonario salario de Zidane como técnico de Francia: las cifras sorprenden

La llegada de Zinedine Zidane al banquillo de la selección de Francia no solo ha generado expectativa por el nuevo ciclo rumbo al Mundial de 2030, sino también por el millonario salario que recibirá el exentrenador del Real Madrid.

Zinedine Zidane es una de las figuras más influyentes en la historia del fútbol mundial. El francés, de 54 años y nacido en Marsella, asumió el pasado 28 de julio de 2026 como nuevo seleccionador de Francia, iniciando un nuevo ciclo con el objetivo de llevar a los 'Bleus' al Mundial de 2030.

Como futbolista, el exmediocampista ofensivo dejó una huella imborrable gracias a su talento, visión de juego y capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

Zinedine Zidane, la leyenda que conquistó el fútbol como jugador y entrenador

Ganó el Balón de Oro en 1998 y fue elegido tres veces como Jugador Mundial de la FIFA. Además, condujo a Francia a conquistar el Mundial de 1998 y la Eurocopa de 2000, consolidándose como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

A nivel de clubes brilló con Juventus y Real Madrid. Con el conjunto español protagonizó una de las imágenes más recordadas de la Liga de Campeones al marcar la histórica volea en la final de 2002 ante Bayer Leverkusen, considerada una de las mejores anotaciones en la historia del torneo.

Tras retirarse, inició una exitosa carrera en los banquillos. En el Real Madrid conquistó tres Champions League consecutivas entre 2016 y 2018, además de dos títulos de Liga y varios trofeos internacionales, convirtiéndose en uno de los entrenadores más exitosos del club blanco. Ahora, Zidane afronta el reto de devolver a Francia a la cima del fútbol mundial desde el banquillo de la selección nacional.

¿Cuánto ganará Zidane? Sale a la luz el sueldo del nuevo DT de Francia

Zidane reemplazará a Didier Deschamps, quien estuvo al frente del combinado francés durante 14 años y tenía un salario cercano a los 3,8 millones de euros por temporada. El nuevo seleccionador firmó un contrato por cuatro años, hasta la disputa del Mundial de 2030.

Las cifras también llamaron la atención por una nueva legislación francesa que fija límites salariales para las federaciones deportivas.

Sin embargo, según L'Équipe, el contrato de Zidane fue firmado antes de que la norma entrara en vigor, por lo que no estará sujeto a esas restricciones.

Revelan el millonario salario de Zinedine Zidane como técnico de Francia: estas son las cifras

De acuerdo con información revelada por la emisora RMC, el campeón del mundo en 1998 percibirá un sueldo fijo de 300.000 euros mensuales, cifra que podría aumentar hasta 450.000 euros al mes gracias a los bonos por objetivos incluidos en su contrato.

Con esas condiciones, Zidane tendrá ingresos garantizados de 3,6 millones de euros por temporada, aunque, si cumple todas las metas deportivas pactadas con la Federación Francesa de Fútbol, la cifra podría elevarse hasta 5,4 millones de euros anuales.

El presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, evitó confirmar los montos, aunque aseguró que el aspecto económico nunca fue el eje de las negociaciones. “No es una cuestión de dinero. Hablamos de la voluntad de una federación que quiere que la selección francesa gane y de un entrenador que sueña con la camiseta azul”, afirmó en declaraciones a France Inter.

Salarios de algunos entrenadores de Selecciones

Carlo Ancelotti (Brasil): 10 millones de euros anuales.

Julian Nagelsmann (Alemania): 7 millones de euros anuales.

Mauricio Pochettino (Estados Unidos): 6 millones de euros anuales.

Thomas Tuchel (Inglaterra): 5,8 millones de euros anuales.

Roberto Martínez (Portugal): 4 millones de euros anuales.

Lionel Scaloni (Argentina): 2,3 millones de euros anuales.

Néstor Lorenzo (Colombia): 2 millones de euros anuales (aprox. 2,4 millones de dólares).