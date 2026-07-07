Revelan quién es el gran favorito para ganar el Mundial 2026: así quedó Argentina

Con los cuartos de final definidos, las proyecciones sobre el próximo campeón del Mundial 2026 ya empiezan a marcar tendencias. De acuerdo con las últimas estimaciones, Francia aparece como la gran favorita para levantar el trofeo, aunque España y Argentina mantienen opciones muy cercanas en una lucha que promete mantenerse abierta hasta las instancias decisivas.

Francia, España y Argentina lideran las probabilidades de conquistar el Mundial 2026

La selección francesa encabeza el listado con un 24,4 % de probabilidades de conquistar su tercer título mundial consecutivo.

El equipo liderado por Kylian Mbappé ha consolidado su favoritismo gracias a su sólido rendimiento y al equilibrio mostrado tanto en ataque como en defensa durante el torneo.

Muy cerca se encuentra España, que registra un 23,2 % de opciones de quedarse con la Copa del Mundo. La Roja perdió el primer lugar respecto a la actualización anterior de las proyecciones, en parte por el impacto que tuvo la contundente victoria de Bélgica sobre el país anfitrión, resultado que modificó los parámetros estadísticos utilizados para calcular las probabilidades.

Argentina sigue entre los grandes candidatos al título

El vigente campeón del mundo ocupa el tercer lugar en las proyecciones con un 18,7 % de posibilidades de revalidar la corona. La Albiceleste llega fortalecida tras protagonizar una espectacular remontada ante Egipto en los octavos de final y alcanzar, por novena ocasión en su historia, los cuartos de final de una Copa del Mundo.

En el cuarto puesto aparece Inglaterra, con un 10,7 %, siendo el último equipo que supera el umbral del 10 % de probabilidades de conquistar el campeonato.

Más atrás figuran Bélgica (7,4 %), Noruega (5,3 %), Suiza (5,3 %) y Marruecos (5,0 %), selecciones que buscarán dar la sorpresa en la recta definitiva del torneo.

Las estimaciones también dibujan un posible camino hacia las semifinales. Francia y España podrían cruzarse en un duelo entre los dos máximos favoritos, mientras que Argentina e Inglaterra aparecen como los candidatos con mayores opciones de disputar la otra llave.

Con solo ocho selecciones en competencia, el Mundial 2026 entra en su fase decisiva y cada partido será determinante para confirmar si las estadísticas se cumplen o si alguna selección rompe todos los pronósticos en la carrera por el título.

Francia: 24,4%

España: 23,2%

Argentina: 18,7%

Inglaterra: 10,7%

Bélgica: 7,4%

Noruega: 5,3%

Suiza: 5,3%

Marruecos: 5,0%