Richard Ríos, de villano a héroe: "Es el motor del equipo"

Richard Ríos vive su mejor momento desde que llegó al Benfica, tras cuatro meses de adaptación, el mediocampista colombiano dejó atrás las dudas iniciales y hoy es una pieza fija en el equipo de José Mourinho. A las puertas de un duelo decisivo ante el Sporting de Lisboa, la prensa portuguesa destacó su influencia, su físico y su impacto como “motor del centro del campo”.

Un inicio complejo y un presente consolidado

Ríos aterrizó en Portugal con expectativas enormes luego de que Benfica pagara más de 27 millones de euros al Palmeiras. Su llegada generó ilusión, pero el impacto no fue inmediato y las primeras semanas estuvieron llenas de problemas por una adaptación complicada.

Todo cambió tras la llegada de José Mourinho. El técnico le dio confianza, lo instaló como volante de recorrido largo y lo puso a competir en un rol en el que ha explotado su agresividad, recorrido y ritmo. Hoy suma 23 partidos, 21 como titular, con un gol y una presencia constante en la estructura táctica del equipo.

Medios como A Bola ya destacan su peso colectivo:

“Ríos vuelve en un momento crucial y Mourinho no prescindirá de él. Es pieza clave en el mediocampo del Benfica”, publicó el diario.

Aunque reconocen que aún no alcanza del todo el nivel esperado para una inversión tan alta, destacan que su intensidad y su capacidad para acelerar el juego son rasgos indispensables en las Águilas.

Elogios desde la prensa… y desde Mourinho

La transformación de Ríos no solo la ve la prensa sino también Mourinho ha sido contundente en su respaldo. En más de una ocasión, el técnico portugués ha defendido al colombiano incluso en partidos donde su rendimiento fue irregular.

Tras la victoria por Copa de Portugal ante Atlético CP, Mou dejó una frase que cayó muy bien en la interna del club:

“Siempre impacta en el equipo, incluso cuando no hace lo que se espera. Su compromiso, físico y capacidad para manejar la presión son innegociables. Desde que llegué, ha sido muy importante”.

En Portugal lo elogian por su potencia, su intensidad defensiva, su presencia en salida y por ser el hombre que da ritmo al equipo en momentos de tensión. Su regreso tras sanción para el duelo ante el Sporting, donde estará frente al colombiano Luis Suárez, llega en un punto clave de la temporada.

Benfica necesita ganar para no perder terreno y Mourinho considera al antioqueño fundamental para ese tipo de partidos de alta exigencia física y emocional.

De las dudas al reconocimiento total

Richard Ríos dejó atrás la incertidumbre de su inicio en Europa y se ha convertido en un jugador indispensable en un Benfica que compite por todo. La afición ya lo reconoce, la prensa lo valora y Mourinho lo defiende públicamente.

En un momento decisivo de la temporada, el colombiano llega como uno de los referentes del mediocampo y con la confianza renovada para consolidarse definitivamente en Portugal.