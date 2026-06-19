Richard Ríos, objetivo de gigantes italianos: Benfica ya tomó una decisión

El nombre de Richard Ríos vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes europeo. Según informó este viernes el diario portugués "A Bola", el mediocampista de Selección Colombia continúa siendo uno de los jugadores más codiciados del Benfica y varios clubes importantes siguen atentos a su situación, especialmente desde Italia.

Aunque Ríos tuvo una breve participación en el triunfo 3-1 de Colombia sobre Uzbekistán en el debut del Mundial de 2026 (10 minutos), el volante sigue siendo considerado una pieza fundamental dentro del proyecto deportivo del Benfica para la temporada 2026/27.

Napoli e Inter van por Richard Ríos: Benfica fija una condición para venderlo

De acuerdo con la publicación portuguesa, tanto la dirigencia encabezada por Rui Costa como el nuevo entrenador Marco Silva consideran al colombiano como uno de los pilares del equipo. La intención del club lisboeta es conservar la base de la plantilla pese a no disputar la próxima edición de la Liga de Campeones, motivo no menor para la continuidad del colombiano.

Sin embargo, la continuidad del exjugador de Palmeiras no está completamente asegurada. "A Bola" señala que el Benfica está dispuesto a escuchar ofertas, aunque solo estudiaría una venta por una cifra igual o superior a los 35 millones de euros, teniendo en cuenta que hace apenas una temporada invirtió 27 millones para ficharlo.

Inter y Napoli se disputan a Richard Ríos: el precio que exige Benfica

El interés más fuerte llegaría desde la Serie A. Napoli sigue de cerca la evolución del colombiano y lo considera una alternativa ideal para reemplazar al camerunés Frank Anguissa en caso de que abandone el club durante este mercado. Los portugueses citan medios italianos y el conjunto napolitano estaría evaluando una propuesta cercana a las exigencias económicas del Benfica.

Por su parte, Inter de Milán también ha mostrado interés en el internacional colombiano. No obstante, hasta el momento no existen negociaciones avanzadas ni ofertas formales sobre la mesa.

Ríos, de 26 años, cerró la temporada con los mejores números de su carrera al registrar ocho goles y seis asistencias en 45 partidos. Además, recientemente manifestó su deseo de continuar en Portugal.