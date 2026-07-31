River Plate acelera la salida de Kevin Castaño: se destraba su futuro

La situación de Kevin Castaño en River Plate podría tener un nuevo capítulo en los próximos días. Desde Argentina, TyC Sports informó que la dirigencia del conjunto millonario modificó su postura respecto a los futbolistas que fueron apartados del plantel profesional y ahora está dispuesta a aceptar préstamos, siempre que incluyan una opción o una obligación de compra futura.

La decisión estaría relacionada con el complicado comienzo de River en el segundo semestre. La derrota 1-0 contra Gimnasia en La Plata significó el tercer revés del equipo en sus primeros partidos y volvió a poner bajo la lupa la determinación de mantener entrenando aparte a un grupo de jugadores que no entran en los planes de Eduardo Coudet.

Entre esos futbolistas aparece el colombiano Kevin Castaño, quien llegó a River con expectativas importantes, pero no logró consolidarse como una pieza fundamental del equipo.

River Plate cambia su postura con los marginados y Kevin Castaño aparece en el radar de Vasco da Gama

Según la información publicada por TyC Sports, el mediocampista podría continuar su carrera en Vasco da Gama, después de que las negociaciones de River por Santiago Sosa se complicaran.

La dirigencia inicialmente había establecido que los jugadores apartados únicamente podían salir mediante una transferencia definitiva. Sin embargo, el escenario cambió con el inicio de la temporada y los resultados adversos.

River todavía tiene diez futbolistas entrenándose, a la espera de encontrar un nuevo destino. La intención del club es resolver esas situaciones rápidamente y evitar que el tema siga generando ruido alrededor del plantel.

Por eso, ahora se aceptarían cesiones con opción u obligación de compra, bajo una condición: que los jugadores tengan posibilidades reales de sumar minutos en sus nuevos equipos. El objetivo es que su rendimiento incremente las posibilidades de una futura transferencia definitiva.

River Plate acelera y Kevin Castaño podría dejar el club antes de lo esperado

El caso de Castaño adquiere especial relevancia porque Vasco da Gama aparece como una alternativa concreta para el colombiano. La operación podría permitirle al mediocampista cambiar de aire y recuperar protagonismo, mientras River buscaría que su salida represente una oportunidad económica a mediano plazo.

La situación también podría resolverse para otros jugadores marginados. Maximiliano Salas tendría posibilidades de llegar a Independiente Rivadavia, mientras Fabricio Bustos y Cristian Jaime aparecen vinculados con Peñarol.

De esta manera, River flexibilizó su postura y abrió la puerta a préstamos que antes no contemplaba. Para Castaño, el cambio podría significar el comienzo de una nueva etapa en Brasil.