River por un bombazo: No brilló en Inglaterra y llegaría a Argentina

Después de un muy mal año River Plate empieza a pensar en refuerzos para el próximo año y surgió un nombre que rompería todo el mercado de fichajes en Argentina, un delantero top habría sido ofrecido al conjunto millonario y caería como anillo al dedo después de que el equipo anunciara todas las salidas que va a haber a partir de diciembre.

¿Delantero uruguayo en River Plate?

Según informa distintos medios desde Argentina Darwin Núñez habría sido ofrecido a River Plate y desde la administración del conjunto millonario estarían analizando la posibilidad, un delantero que no logró brillar en Inglaterra y que ahora estaría buscando volver a América buscando recuperar su mejor nivel para poder llegar de la mejor manera al Mundial 2026.

Darwin Núñez en este momento juega en Arabia en el Al Hilal, el que seguramente es el mejor equipo de la liga, pero el uruguayo no se ha sentido cómodo en ese futbol, es por eso que le estarían buscando una salida y viendo las opciones un regreso a América a uno de los equipos más grandes del continente no está mal vista por su entorno.

El jugador surgido de Peñarol ha movido una cantidad realmente grande en traspasos, lo que podría complicar la transferencia, pero se habla de que llegaría cedido al equipo argentino.

River se despidió de grandes figuras

El final de año para River significó también el fin de una era para muchos de sus jugadores, la mayoría quedarán como leyendas del club, pero no seguirán el próximo año, jugadores como Casco, Pity Martinez, Enzo Pérez, Nacho Fernández o Miguel Ángel Borja, fueron algunos de los que no seguirán en el equipo millonario.