En las horas de la tarde de este domingo 24 de mayo, se llevó a cabo la gran final del fútbol profesional argentino. El estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, recibió el compromiso.



River Plate, uno de los clubes más grandes del territorio gaucho, se enfrentó con Belgrano de Córdoba. En la antesala, se esperaba un partido intenso y entretenido de principio a fin.

River era favorito

En el papel, el equipo de la banda cruzada era más que favorito para llevarse el triunfo y el título, esto por su grandeza histórica y por tener un plantel más amplio, con jugadores de categoría importante.



Sin embargo, Belgrano de Córdoba dio el golpe sobre la mesa, los sorprendió a todos y finalizó ganando el encuentro por 3 goles a 2. Facundo Colidio y Tomás Galván marcaron para el rojo y blanco, mientras que Leonardo Morales y Nicolás Fernández convirtieron los tantos para el azul.

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Belgrano hace historia

Por primera vez en su historia, Belgrano se corona como campeón del balompié argentino. Fue un partido muy disputado; River Plate empezó ganando, pero no pudo sostener la diferencia.



El partido, cabe mencionar, terminó con un escándalo arbitral. Al minuto 84, Belgrano marcó el empate desde el punto penal, el cual fue sancionado por una más que polémica mano. En redes sociales persiste el debate, pues muchos afirman que no fue penal.

Hubo polémica arbitral

Tres minutos después llegó el tanto de la victoria de Belgrano. Como era de esperarse, una vez se dio el pitazo final, los jugadores y el cuerpo técnico de River Plate fueron a reclamarle con vehemencia al juez central.



Se sacudió el fútbol argentino con el título del conjunto azul de Córdoba. Fue un golpe muy duro, sin lugar a dudas, para River. El colombiano Juan Fernando Quintero entró sobre el final del cotejo.















