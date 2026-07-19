Rodri, el mejor del Mundial, reveló el secreto con el que España derrotó a Argentina

Rodrigo Hernández volvió a escribir una página dorada en su carrera. El mediocampista español fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026 y recibió el premio al mejor jugador del torneo después de liderar a España hacia su segunda Copa del Mundo, conquistada tras vencer 1-0 a Argentina en la gran final.

El futbolista del Manchester City fue una de las piezas fundamentales del equipo dirigido por Luis de la Fuente. Su equilibrio, inteligencia táctica y capacidad para manejar los tiempos del partido fueron claves en el camino de una selección que volvió a apostar por la posesión y el protagonismo con el balón.

Tras recibir el reconocimiento individual, Rodri destacó la dificultad de conquistar el título mundial y valoró especialmente haberlo logrado frente a una Argentina que defendía la corona obtenida en Catar 2022.

Rodri, el líder de España que volvió a tocar el cielo con el Balón de Oro del Mundial 2026

"Ahora estamos en una nube, pero esto es impresionante. Dar gracias a Dios por todo lo que ha dado y por el título", expresó el volante español, quien resaltó el carácter de un grupo que logró mantenerse fiel a su estilo.

"Este grupo es increíble, somos campeones del mundo. Es difícil, el más difícil de ganar. Y lo hemos ganado a una selección como Argentina", afirmó Rodri, orgulloso de la propuesta futbolística de España durante el torneo.

El capitán español también reveló cuál fue la clave del éxito de la Roja: la valentía: "El secreto de esta selección es ir a por el partido desde el principio, ser valientes. Lo hemos sido y somos campeones", aseguró.

El Mundial tuvo dueño: Rodri recibió el premio que todos esperaban

El premio tiene además un significado especial para Rodri por el difícil camino que tuvo que recorrer antes de volver a la cima. El mediocampista sufrió una lesión que lo alejó durante varios meses de las canchas, pero logró recuperarse y regresar al máximo nivel.

"Sólo yo sé lo que he pasado. Los que siempre apuestan por ti están ahí. He sentido el apoyo de toda la gente, el cariño y me siento muy querido", confesó.

Con este reconocimiento, Rodri suma otro capítulo brillante a una trayectoria que ya incluía el Balón de Oro de 2024. Ahora, como campeón del mundo y mejor jugador del Mundial 2026, se consolida como uno de los grandes referentes del fútbol español.