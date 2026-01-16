Omar Fernández Frasica habló en zona mixta luego del vibrante empate por la final de ida de la Superliga. Los rimeros minutos del partido mostraron a un Junior que intentaba llevarse por delante al cuadro cardenal, los bogotanos aguantaron la embestida de los barranquilleros y desarticulaban cualquier intención de peligro.

Hugo Rodallega y Ómar Frasica empezaron a mostrarse, la pelota quieta servía para que los cardenales aprovechaban para acercarse al área; el conjunto local no podía ser profundo, por su parte la visita se hacía fuerte y tras los primeros quince minutos la posesión de la pelota se la dividían.

El partido comenzó a ser más trabajado por parte de los dos equipos, la acción en las áreas disminuyó y la mitad de la cancha fue fundamental, duelos individuales propuestos por el esquema táctico cardenal, con tres mediocampistas que ahogaban la salida de Celis y de Rivas, buen planteamiento con Daniel Torres, Ewil Murillo y Yilmar, encargado de Yimmi Chará.

Al minuto 38 llegó el primer susto en serio para la visita, el pase filtrado de Chará para Paiva, la defensa lo dejó mano a mano con Mosquera Marmolejo, el paraguayo definió mal y se perdió el gol antes de terminar la primera parte.

Aunque los equipos fueron cuidadosos, Santa Fe dio oportunidad por su pésimo retroceso, la dupla Chará - Paiva no estuvo tan aceitada y esto les impidió un mejor trámite. La suerte les tenia un premio a los bogotanos, Jhonier Guerrero hizo un pase atrás con tan mala fortuna que el pase en su trayecto, sin la fuerza suficiente, fue encontrado por Hugo Rodallega, que de cara al gol celebró con el banco de suplentes y tirándose al piso, trascendental gol en la serie, justo antes de terminar el primer tiempo en el estadio Metropolitano.

El ingreso de Teo en el segundo tiempo marcó un punto de quiebre en el desarrollo del partido. El delantero saltó al campo a los ocho minutos del complemento en sustitución de Bryan Castrillón, y desde ese instante el equipo mostró una actitud distinta en ataque.

Asumió el rol de líder, tomó la cinta de capitán que había dejado Jimmy Chará y se convirtió en el principal generador de juego del conjunto rojiblanco, su influencia se vio reflejada en el marcador a los 27 minutos del segundo tiempo, cuando apareció sin marca dentro del área de Santa Fe y definió con categoría un pase rasante desde el costado para decretar el empate 1-1.

No obstante, el cierre del partido estuvo marcado por la controversia. Minutos después del gol, el atacante fue amonestado tras cometer una infracción en la mitad del campo. Ya en el tiempo de adición, Teófilo protagonizó una acción clave: quedó mano a mano con el arquero cardenal, perdió el duelo y posteriormente cayó dentro del área buscando una falta que el árbitro no sancionó. Al considerar que hubo simulación, el juez le mostró la segunda tarjeta amarilla, lo que derivó en la expulsión del experimentado delantero.

"Vamos por buen camino, tuvimos una corta pretemporada"

Fernández Frasico aseguró tras el final del partido: “Un resultado importante, cerramos de local, con nuestra gente, la llave sigue abierta, Junior tiene jugadores de gran capacidad técnica, con jerarquía ,la serie está abierta, no podemos confiarnos”.

El mediocampista agregó: “Vamos por buen camino, tuvimos una corta pretemporada, el equipo respondió bien. El primer tiempo nos sentimos más cómodos, en el segundo ellos nos metieron, el ingreso de Teo, de Canchimbo que jugó muy bien por la banda, creo que también tuvimos un par de contras y hubiéramos generado peligro en la cancha de ellos”.

Sobre la vuelta Frasica complementó: “Un partido contra jugadores muy rápidos, pero cuando hay que defender todo el equipo se pone el overol y hay que hacerlo. Nosotros tenemos que aprovechar nuestra cancha, la altura, los primeros minutos van a ser importantes”.