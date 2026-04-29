Santa Fe pone los ojos en Memphis Depay: Corinthians espera por su estrella para la Libertadores

Independiente Santa Fe sigue preparando uno de los partidos más importantes de su semestre en la CONMEBOL Libertadores. El equipo cardenal recibirá a Corinthians este miércoles 6 de mayo a las 7:30 p. m., en duelo correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos, con la mirada puesta en una de las grandes figuras del club brasileño: Memphis Depay.

Corinthians confirmó que Depay no está disponible para el compromiso previo frente a Peñarol

El delantero neerlandés comenzó esta semana una nueva fase en su recuperación física, luego de superar parte de la lesión muscular en el muslo derecho que lo mantiene alejado de las canchas desde el pasado 22 de marzo. El atacante trabajó con los departamentos de fisioterapia y rendimiento en el Centro de Entrenamiento Joaquim Grava, avanzando en su proceso para regresar a la competencia.

Aunque Corinthians confirmó que Depay no estará disponible para el compromiso previo frente a Peñarol en Brasil, este jueves 30, la expectativa crece pensando en el choque ante Santa Fe, ya que el futbolista entró en etapa de transición física y su evolución será seguida día a día.

Santa Fe pone los ojos en Memphis Depay: Corinthians espera por su estrella para la Copa Libertadores

La ausencia del ex Barcelona y ex Manchester United ha sido sensible para el conjunto paulista. Desde que salió lesionado en el partido contra Flamengo, Memphis se perdió ocho encuentros, la racha más larga desde su llegada a Corinthians. Además, durante 2025 ha lidiado con varios problemas físicos que frenaron su continuidad.

Mientras tanto, el entrenador Fernando Diniz ajusta detalles tácticos para los próximos compromisos. En la práctica más reciente, el técnico lideró trabajos enfocados en movimientos ofensivos, construcción de juego y variantes en la alineación titular, pensando en una exigente seguidilla de partidos ante Peñarol, Mirassol y posteriormente Santa Fe.

En Santa Fe, el cuerpo técnico sigue atento a las novedades médicas del rival, especialmente al caso Depay. Si el neerlandés logra acelerar su recuperación, podría convertirse en una amenaza extra para el conjunto cardenal.