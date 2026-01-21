Santa Fe tiene listo nuevo fichaje antes de la Superliga BetPlay

Llegó la hora de la verdad para Independiente Santa Fe en el arranque de la temporada. Uno de los premios de haber quedado campeón en el primer semestre del 2025 es jugar la Superliga BetPlay, la primera definición de un título que tienen por delante.

Vea también:

Ya afrontaron el primer reto en un empate a un tanto frente al Junior de Barranquilla y ahora esperan dar el golpe en condición de local ante ese mismo rival para definir al supercampeón del 2025. Con Pablo Repetto y con la mentalidad a tope para sacar adelante el resultado, Santa Fe se ilusiona con la estadística de este torneo en el que nunca han perdido el título.

Todo esto suma para un club que se armó con Franco Fagúndez y Nahuel Bustos como cuota extranjera, Helibelton Palacios, Luis Ángel Palacios, Edwin Mosquera y Kilian Toscano. Sin embargo, Pablo Repetto dejó claro en la rueda de prensa antes de afrontar la vuelta de la Superliga que quedan fichajes por definir. De hecho, se confirmó que ya tienen lista una nueva contratación.

EL NUEVO FICHAJE DE INDEPENDIENTE SANTA FE PARA LA LIGA BETPLAY 2026

Entre las prioridades que está buscando Santa Fe para definir este mercado de fichajes aparece la necesidad de un defensor central, y un extremo para sumarse al ataque de la institución cardenal. El zaguero estaba entre un jugador internacional o bien un colombiano.

Le puede interesar:

Aunque hubo aval con el nombre de Brayan Ceballos que iba a llegar proveniente del New England Revolution, nunca hubo una respuesta formal del club y tuvieron que buscar una alternativa. Se trata de Juan Sebastián Quintero, zaguero vallecaucano que pasó por el Deportivo Cali, Sporting de Gijón, Juventude, Fortaleza de Brasil, Vasco da Gama, Vila Nova y Deportivo Pereira.

Después de que el Pereira entrara en crisis, varios jugadores iban a salir de la institución. Juan Sebastián Quintero estaba en el radar de Santa Fe, pese a que se intentó negociar con Brayan Ceballos. Finalmente, Quintero será el nuevo fichaje, de acuerdo con información de Felipe Sierra.









De hecho, se espera que Juan Sebastián Quintero aterrice en la ciudad de Bogotá el miércoles 21 de enero para pasar los exámenes médicos y firmar su respectivo contrato con la institución. Seguramente, estará como espectador en la final ante el Junior.

Lea también:

Con la llegada de un defensor central como el caleño de 30 años, el mercado de fichajes de Santa Fe está por cerrarse. Por ahora, la prioridad pasaría por un extremo que podría ser internacional ante la no contratación de un zaguero extranjero como se tenía pensado.