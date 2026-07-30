Santa Fe vuelve a mirar al cielo: el sueño de la Sudamericana sigue vivo

Independiente Santa Fe afronta este jueves una noche que puede marcar el rumbo de su campaña internacional. El equipo dirigido por Pablo Repetto visita a Caracas, en Barquisimeto, con una ventaja de 2-0 conseguida en El Campín y con la obligación de cerrar la serie para instalarse en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La cita tiene un significado especial para el conjunto cardenal. La Copa Sudamericana ocupa un lugar privilegiado en la historia de Santa Fe, que hace casi 11 años conquistó en este certamen el que hasta ahora es el título internacional más importante de un club bogotano.

En 2015, el León derrotó a Huracán y levantó la copa, una imagen que todavía permanece en la memoria de sus hinchas.

Ahora, una década después, Santa Fe quiere volver a acercarse a aquella gloria. Para conseguirlo deberá administrar la ventaja y superar el desgaste de un calendario exigente.

Santa Fe, a cumplir la tarea en Venezuela para seguir soñando con la Copa Sudamericana

Repetto ya reconoció las dificultades que supone competir en varios frentes. Después de la derrota 2-1 contra Águilas Doradas, el técnico explicó que decidió darle descanso a algunos jugadores tras el esfuerzo realizado frente a Caracas

“No es fácil cuando tienes dos frentes, nos pasó también en el semestre pasado que comenzamos con la Superliga, después la Copa Libertadores, y no es fácil, no tanto por la nómina sino por las posibilidades que tienes en el banco”, señaló el entrenador.

Y agregó: “No lo ponemos como excusa, perdimos bien, el rival hizo su partido, sabíamos que iba a ser difícil. Intentamos dar frescura, dar descanso a algunos jugadores que habían hecho un esfuerzo importante con Caracas”.

El León quiere rugir de nuevo: Santa Fe va por otra noche continental

El objetivo de Santa Fe va más allá de superar esta fase. El club quiere volver a disputar las instancias decisivas de un torneo continental. En la Libertadores de 2013 llegó hasta semifinales, mientras que en la Sudamericana de 2018 alcanzó los cuartos de final.

Si elimina a Caracas, el siguiente obstáculo será River Plate, un viejo conocido que también hace parte de algunos de los recuerdos más dolorosos del club bogotano.

El partido se disputará desde las 8:30 p. m. en el Coloso de Los Chaguaramos, con el brasileño Anderson Daronco como árbitro. Caracas necesita ganar por dos goles para llevar la serie a los penaltis; Santa Fe, en cambio, sabe que un empate o una victoria le permitirá avanzar directamente a los octavos de final.