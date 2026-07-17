Santa Fe ya sabe lo que le espera: Repetto anticipó una batalla contra Caracas FC

Independiente Santa Fe comenzó a enfocar toda su atención en la serie de playoff de la Copa Sudamericana, en la que enfrentará a Caracas FC con el objetivo de avanzar a los octavos de final del certamen continental.

Aunque el cuerpo técnico todavía trabaja en el ajuste de la plantilla para el segundo semestre, el análisis del rival venezolano ya ocupa un lugar importante en la planificación del equipo bogotano.

En declaraciones entregadas en Planeta Fútbol, el entrenador Pablo Repetto, explicó que durante los primeros días de trabajo la prioridad ha sido fortalecer el funcionamiento de Santa Fe, aunque reconoció que el estudio de Caracas ya está en marcha.

Santa Fe ya estudia a Caracas FC y Repetto anticipa una serie exigente en la Copa Sudamericana

"Sí, bueno, nosotros la verdad que hemos trabajado más en nuestro equipo. A partir de hoy, que tenemos toda una semana, vamos a empezar a trabajar con los jugadores", señaló el estratega.

El técnico también aseguró que su cuerpo técnico ha recopilado información reciente del conjunto venezolano y ha seguido de cerca las novedades de su plantilla. Incluso hizo referencia a conversaciones sostenidas con personas que conocen de cerca el fútbol de ese país.

"También han llegado algunos jugadores. Ayer hablábamos con el técnico de Inter de Bogotá, Diego Valiño, que estuvo ahí en Venezuela y nos comentaba del jugador que llegó, que es un delantero joven y fuerte".

Repetto destacó el rendimiento que Caracas tuvo durante la fase de grupos de la Copa Sudamericana y recordó que el equipo sufrió una interrupción en la competencia local por las emergencias registradas recientemente en Venezuela, situación que obligó a modificar el calendario.

Santa Fe ya estudió a Caracas y su técnico dejó un claro mensaje antes de la serie

"También sabemos que empezaron la Copa Venezuela. Jugaron un partido y, a raíz de lo que pasó con el terremoto y todo lo que sabemos en Venezuela, tuvieron que cortar el torneo. Así que nos basamos más en lo que hicieron en Sudamericana, donde estuvieron muy bien y consiguieron muy buenos resultados".

Finalmente, el entrenador cardenal dejó claro que, más allá de que el fútbol venezolano no sea considerado una potencia continental, espera una eliminatoria de máxima exigencia.

"Han hecho una buena Copa. Es un equipo venezolano que quizá no es una potencia de América, pero siempre compite y son durísimos. Sabemos que vamos a enfrentar un equipo muy duro y desde ya estamos dándoles pautas a los jugadores sobre el rival que vamos a encontrar".