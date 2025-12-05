Scaloni fue el encargado de entregar la Copa del Mundo

Empieza la cuenta regresiva para el Mundial 2026, con el sorteo que se realiza en Washington se confirma que cada vez falta menos para volver a vivir una cita orbital, en este caso, la más grande de la historia.

Como es costumbre el campeón entrega la copa

Como es normal en el sorteo de la copa del Mundo es un integrante del vigente campeón el que entrega la Copa para así dejarla "sin dueño" en búsqueda del próximo campeón.

En este caso el elegido fue Lionel Scaloni, el entrenador de la selección de Argentina fue quien entregó la copa en el sorteo, un acto más que todo simbólico pero que ahora es una tradición antes de empezar cualquier Mundial.



