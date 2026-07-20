Scaloni ya piensa en la revancha: el mensaje que dejó tras perder el Mundial

Lionel Scaloni afrontó uno de los momentos más difíciles desde que asumió como entrenador de Argentina. Después de perder la final del Mundial 2026 ante España por 1-0, el técnico argentino apareció con tristeza, pero también con orgullo por el camino recorrido por un equipo que llegó hasta la definición del torneo como vigente campeón.

Aunque Argentina no pudo conseguir su cuarta estrella mundialista, Scaloni dejó claro que el legado de este grupo permanece intacto. Para el entrenador, la derrota ante España no borra una etapa histórica que transformó nuevamente al fútbol argentino.

La promesa de Scaloni después del golpe ante España: “Hay que levantarse”

El seleccionador de la Albiceleste reconoció la superioridad del conjunto español y aseguró que el resultado fue justo: “Es la verdad”, afirmó Scaloni al referirse al desempeño de la Roja, dirigida por su amigo Luis de la Fuente, a quien felicitó por la conquista del título mundial.

“Han sido mejores”, admitió el entrenador argentino, consciente de que su equipo no pudo imponer su juego en una final donde España dominó la posesión, generó más oportunidades y terminó encontrando el gol decisivo en la prórroga por intermedio de Ferrán Torres.

A pesar del golpe, Scaloni defendió el valor de lo conseguido por sus futbolistas durante el Mundial y pidió reconocer el esfuerzo de un grupo que estuvo cerca de repetir la gloria alcanzada en Catar 2022.

“Yo sí me acuerdo de los segundos porque llegar hasta aquí cuesta. Hay que dar una validez enorme a lo que logramos”, expresó el técnico, quien recordó que alcanzar una final mundialista es un desafío que muy pocas selecciones pueden cumplir.

Scaloni, tras perder el Mundial: “Lo dimos todo” y reconoció la superioridad de España

El entrenador argentino aseguró que tenía “un montón de cosas para decir” sobre el camino recorrido por sus jugadores, pero prefirió no profundizar después de la derrota. “No vale la pena”, manifestó, en referencia a todas las dificultades que la Albiceleste tuvo que superar durante las fases decisivas del campeonato.

Scaloni también envió un mensaje a los aficionados argentinos y destacó la actitud de sus dirigidos. “Al país quiero decirle que lo dimos todo”, afirmó.

Además, resaltó que esta selección representa un ejemplo por su capacidad para competir y levantarse en los momentos difíciles, una voz de revancha al espíritu argentino: “Se pierde, hay que levantarse”, sentenció.