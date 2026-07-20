¿Se acaba el ciclo? Scaloni dejó una frase que encendió las alarmas en Argentina

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España dejó una de las conferencias de prensa más emotivas de Lionel Scaloni.

Más allá del análisis futbolístico, el entrenador abrió la puerta a una posible salida de la selección una vez termine su contrato, dejando un mensaje cargado de nostalgia y reflexión sobre el ciclo más exitoso de la historia reciente de la Albiceleste.

Scaloni sembró dudas sobre su continuidad tras perder la final del Mundial

La última pregunta de la rueda de prensa llegó por parte de un periodista argentino, quien antes de consultar sobre el futuro del técnico quiso destacar el legado construido por este grupo.

“La gloria de Qatar y de las Copas América es inmaculada. No se toca, no se empaña. ¿Pudiste hablar con Messi después del Mundial que hizo, si no, te confirmó a vos, si ¿hoy fue su último partido?”

Scaloni aclaró que todavía no había conversado con Lionel Messi sobre el futuro del capitán, pero sorprendió al centrar la respuesta en su propia continuidad.

“Necesito pensar”: la confesión de Scaloni que sacudió a la Albiceleste

“La verdad es que no hablé con Leo con respecto a mí. Voy a hablar con el presidente, yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer”, afirmó.

Aunque dejó claro que respetará el vínculo vigente con la Asociación del Fútbol Argentino, sus palabras se entrecortaron por el sentimiento.

“Cumpliré el contrato y después veré. La verdad siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”, confesó.

El técnico también agradeció el respaldo recibido por la dirigencia desde su llegada al cargo.

Scaloni sembró dudas sobre su continuidad: “Cumpliré el contrato y después veré”

“Al presidente le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de estar en este lugar. Es un lugar soñado para todos”, señaló.

La emoción terminó desbordándolo durante la conferencia. Entre lágrimas, Scaloni explicó que el desgaste emocional de un proceso tan exitoso también pesa a la hora de tomar decisiones.

“Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico y los jugadores. Creo que es justo tomarme este tiempo y pensarlo”, dijo.

Incluso interrumpió sus propias palabras para contener el llanto. “A ver si paro... si soy capaz”, expresó visiblemente conmovido.

Finalmente, dejó una reflexión que aumentó la incertidumbre sobre su futuro: “Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse y volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Me duele el alma”, concluyó Scaloni, dejando en el aire la posibilidad de que el ciclo más exitoso de la Albiceleste esté entrando en su recta final.